Ребенок и домашние животные: как их подружить

Часть первая: Младенец и питомец: руководство для новоиспеченных родителей
Как и люди, собаки и кошки нуждаются в собственном пространстве — иногда они могут отступить, чтобы не накалять обстановку.
Кошки часто любят лазать высоко, поэтому создайте им путь к вершине гардероба или книжной полки и обеспечьте там удобные постельные принадлежности.
Для собак хорошо подойдет крытый ящик в тихом месте дома, но он должен быть большим, чтобы растягиваться. Создавая такие места до появления в вашей семье ребенка, вы покажите домашним животным, что у них есть тихое и спокойное место для уединения.
Младенцы могут издавать много шума — крики некоторых достигают 120 децибелов. Для животных эти звуки в новинку, что может создавать напряжение, особенно учитывая их острый слух. Познакомить животных с этими звуками заранее — очень полезно. Тогда они научатся их впоследствии игнорировать.
Записанные крики младенцев легко найти в интернете. В отличие от звуков, издаваемых настоящим ребенком, громкость этих вы сможете отрегулировать. Сначала включите их негромко, когда ваши домашние животные расслаблены.
В идеале питомец заметит звук, но затем проигнорирует его. Если он начнет искать источник шума, вы можете отвлечь их лакомством и оставить звук на фоне.
Также можно приготовить лакомства и начать кормить их, когда включаете запись плача ребенка. Так они узнают, что звук является показателем чего-то приятного.
Если ваш питомец обеспокоен звуком, даже совсем тихим, стоит посоветоваться с квалифицированным ветеринаром.
Попытайтесь в первые дни появления малыша оставить все в доме без изменений для домашних животных. Это может помочь снизить уровень их стресса.
В самые первые дни прогулка с собакой может показаться эпической задачей, поэтому, возможно, стоит попросить помощи у друзей семьи или нанять няню.
Не так уж сложно подготовить своих питомцев к появлению нового члена семьи. Тем не менее, это займет время, поэтому будьте бдительны. Никогда не наказывайте свою собаку за приближение к ребенку — вместо этого поощряйте спокойные, вежливые и безопасные взаимодействия, обучая животных новым принципам поведения, например, допустив на свою кровать.
Если вы беспокоитесь о поведении питомца, не оставляйте это на волю случая. Обратитесь за советом к специалисту, который может посоветовать наилучший способ сделать рождение ребенка максимально комфортным для вашего любимца.
Источник фото: Википедия
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