У собаки неприятный запах изо рта? Тому есть три причины

Многие владельцы собак встречаются с таким явлением, как неприятный запах изо рта питомца. И все вроде хорошо — сбалансированное питание, качественный корм, отсутствие проблем с желудком.
А все дело в том, что у человека неприятный запах зависит от работы желудка, а вот у собак чаще всего виноваты зубы.
Собаки сильно подвержены появлению зубного камня. Также не исключены пародонтоз и гингивит. Между этими заболеваниями есть связь. Каждое из них может вызвать другое.
Иными словами чрезмерное количество зубного камня вызывает воспаление околозубной ткани, а оно, в свою очередь, переходит в воспаление десен. Именно такое воспаление и является причиной неприятного запаха.
Важно не запускать заболевание, со временем воспаление перейдет на сами зубы и челюсти собаки, а в этом случае лечение будет бесполезным. Как правило, от этого животное погибает.
Самый лучший способ избежать таких проблем — своевременная профилактика образования зубного камня. Делать это совсем не сложно. Главное — правильное кормление.
Используйте качественные сухие корма, иногда включая в рацион влажные. Не в коем случае не кормите животное со стола. Любая еда со стола, даже если вы используете ее как лакомство, может сильно навредить.
Раз в неделю осматривайте полость рта животного и, в случае обнаружения проблем, обращайтесь ветеринару.
В качестве угощения используйте специально произведенные для этого лакомства.
В продаже есть огромный выбор игрушек профилактического действия. Они хорошо удаляют зубной налет, а это предотвращает появление зубного камня.
Для пассивной профилактики ротовой полости собаки следует использовать кормовые добавки. В состав таких добавок входит огромное количество специальных микроэлементов, которые останавливают появление зубного камня, а также поддерживают ротовую полость животного в хорошем состоянии.
Несмотря на слухи, качественные добавки абсолютно не вредят вашему питомцу. Некоторые из них сделаны полностью из натуральных компонентов, в которые входят такие полезные растения, как водоросли. Такие добавки круглосуточно заботятся о ротовой полости.
Также можно применять пасты, спреи и мази. Если использовать подобные качественные препараты, они также эффективно борются с зубными камнями. Единственное отличие спреев от добавок в том, что их нельзя использовать постоянно.
Чем раньше вы обратите внимание на пасть вашей собаки, тем легче и безболезненнее будет лечение.
Источник фото: pxhere.com
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