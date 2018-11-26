Если у вас нет собаки: несколько аргументов в пользу экзотического питомца

Как часто, приходя с работы, мы грустно вздыхаем, что дома нас не встречает гавкающий или мяукающий питомец. И в то же время мы понимаем — на такую ответственность требуются наши жизненные ресурсы, а с этим у нас большие проблемы. Однако решение есть.

Большинство экзотических домашних животных не нужно выгуливать.

Для многих занятых владельцев домашних животных, которые работают долгие часы, владение собакой, которую нужно выгуливать каждые несколько часов, — не лучший вариант, потому что часто у них нет возможности вернуться в определенные часы домой, чтобы погулять с питомцем.

Услуги же специально нанятого для этого человека обойдутся довольно дорого. Хорошей новостью здесь будет то, что большинству экзотических домашних животных не нужно гулять.

Хотя экзотические домашние животные должны быть обработаны, чтобы быть социализированными и иметь хорошее качество жизни, большинство птиц, мелких млекопитающих и рептилий могут адаптироваться к графику своего хозяина, когда дело доходит до "тайм-аута из клетки".

В общем, если для кошек и собак ваше постоянное присутствие в их жизни необходимо, то для большинства экзотических видов время, которое вы им отдаете, может быть гибким и подходящим вам обоим.

Многие экзотические животные живут достаточно долго.

Люди часто говорят, что они никогда не могут завести домашнее животное, потому что так привязываются к ним, что впоследствии не смогут пережить потерю.

Конечно, никакое домашнее животное — экзотическое или стандартное — не живет вечно. Однако некоторые виды, такие как крупные птицы и некоторые рептилии, могут жить в неволе в течение 20-40 лет или даже более.

Разумеется, следует позаботиться о том, чтобы они правильно питались, придерживались соответствующей данному виду диеты, приводились на регулярные медицинские осмотры, чтобы максимально реализовать свой генетический потенциал.

Ддля многих людей, которые долго оплакивали потерю собаки, кошка, мелкого млекопитающего или маленькой птицы, перспектива иметь потенциально долгоживущего питомца — крайне привлекательна.

При этом такое долголетие может стать либо благословением, либо проклятие. Поэтому, прежде чем вы поспешите покупать новую рептилию или большую птицу, следует серьезно подумать, есть ли у вас время, подходящий ли у вас образ жизни, и соответствуют ли ваши финансы потребностям вашего потенциального домашнего животного, которое может вас даже пережить!

Если мы вас не убедили, проконсультируйтесь с любым ветеринаром, и он назовет еще несколько десятков причин в пользу экзотического питомца.

Попав в руки к ответственным хозяевам, тем, кто уделяет время их особым диетическим, экологическим и социальным потребностям, экзотические домашние животные всех видов могут стать любящими, интерактивными и увлекательными компаньонами!

Источник фото: commons. wikimedia.org

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