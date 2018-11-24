Люди достаточно часто спрашивают, почему кто-то хочет больше завести экзотическое домашнее животное (птицу, кролика, морскую свинку, шиншиллу, хорька, ящерицу, черепаху, змею, ежика или какое-то иное уникальное животное) вместо собаки или кошки. Ответ на этот вопрос заключается в том, что… ответа нет.
Конечно, в кошках и собаках нет ничего плохого. Все любят этих животных. Однако часто кроме них держат экзотических членов семьи. Есть очень много причин завести необычного питомца. Приводим несколько основных:
Экзотические животные увлекательны. Благодаря своему особому поведению и сложным социальным взаимодействиям — как друг с другом, так и с нами, они действительно могут научить нас тому, что ранее было сокрыто от наших глаз.
Но их общительность может стать и острым мечом для владельца; эти экзотические домашние животные имеют очень специфические социальные и экологические потребности, и прежде чем вы отправитесь за экзотическим домашним другом, вы должны обязательно узнать о потребностях того вида, к которому он принадлежит.
Это нужно для того, чтобы вы соотнесли потребности своего будущего питомца со своими временными возможностями.
Для жителей крупных городов, что живут в тесных, крошечных квартирах, домашнее животное, такое как собака или кошка, которое проводит большую часть своего времени за пределами клетки и требует много места, непозволительная роскошь.
Небольшое млекопитающее (такое как хомяк, песчанка, морская свинка, шиншилла или крыса) или даже рептилия или маленькая птица, которая может жить в довольно небольшой клетке, может быть более целесообразным выбором.
Спросите любого, у кого живет представитель одного из этих небольших экзотических видов, и они скажут вам, что такие домашние животные могут обеспечить ту же любовь, общение и удовлетворение, что и крупная собака или кошка. Помните, что хорошие вещи часто умещаются на небольшом пространстве.
Хотя многие люди хотели бы иметь собаку или кошку, они часто не могут себе этого позволить, потому что у них или у членов их семей есть аллергия на перхоть, которую пушистые домашние животные несут на своей шерсти.
Однако есть выход. У них все еще может быть любящее домашнее животное, если они отдадут предпочтение рептилии (например, ящерице, черепахе или змее), у которых нет ни волос, ни перхоти. Также такие люди могут позволить себе в виде питомца голую домашнюю крысу или морскую свинку.
Если человек имеет небольшую аллергию, и не перья, остается еще возможность обзавестись крылатым другом (птицей). Так что не отчаивайтесь, если вы думали, что из-за недуга не сможете завести домашнего любимца!
Источник фото: publicdomainpictures. net
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