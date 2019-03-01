Человек и собака: кто в доме хозяин?

Что нужно знать тем, кто хочет завести собаку? Как человеку понять питомца и установить правильные отношения? Верна ли теория доминирования? Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказала зоопсихолог Милена Фаустова.

— Если посмотреть на собачью стаю, например, в дикой природе, бездомные собаки всегда отдыхают вместе, потому что это безопасно и тепло. Такой принцип единения собаке как существу социальному остро необходим. Слабых, больных собак или других животных, которые не могут выполнить какую-либо функцию в стае, родичи просто изгоняют, в связи с чем у них возникает множество проблем.

Именно поэтому собака, в отличие от кошек, не любит находиться одна. Ей так очень некомфортно и тревожно. Соответственно, чем ближе собака спит к хозяину, тем для нее спокойнее. И именно этот фактор может решить множество собачьих психологических проблем: проблему неуверенности, излишней нервозности собаки, проблему доверия.

Ведь спать в святая-святых — в "логове" хозяина — это невероятно приятно для домашнего питомца. Но частенько щенку определяют место вдалеке от хозяев. Поэтому он постоянно скулит и никак не может привыкнуть к этому. Будьте уверены, что это абсолютно неправильное воспитание. Чем ближе собака находится к человеку, тем она будет спокойнее и увереннее.

— Есть такая теория доминирования. Она хотя еще из старой школы кинологии, по крайней мере, у нее еще есть много сторонников. По традиции, ее приверженцы утверждают, что собака нет-нет, да и пытается взять вверх над хозяином. Хозяин в свою очередь должен показать, что он главный, а его питомец находится на самом нижнем положении.

— На самом деле теория доминирования собаки над человеком до сих пор остается страшным бичом нашего общества. Потому что несмотря на то, что уже XXI век на дворе, уже пересмотрены многие взгляды на воспитание детей: их не нужно наказывать, их не нужно гнобить, им нужно давать альтернативное поведение.

Тем не менее в отношении собак я очень часто слышу: "она мне мстит", "она пытается доминировать". Причем какой-нибудь такой маленький чих, которого от земли не видно, дрожащий весь, вдруг пытается доминировать.

На самом деле это ложный миф, который почему-то очень хорошо утвердился в головах многих граждан. И благодаря некоторым специалистам типа Цезаря Милана он распространяется и дальше, укоренился и продолжает жить в головах многих собаководов.

— В любом случае цель такой цепи доминирования — показать, кто старше, а кто младше в этой системе, кто начальник, а кто дурак. Но бывает, что собака не только понимает такое отношение и положение вещей, но и начинает мстить. Тогда хозяин должен доказать свою правоту именно посредством наказания. Вот и пытаются сломать таким образом. Надо ли наказывать за плохое поведение, чтобы выстроить именно эту иерархию, чтобы она не сломалась?

— Нет, собака не пытается доминировать. И я часто, когда слышу такие речи при работе с клиентами, спрашиваю: "Скажите, а у вас в семье кто главный?" Мне там отвечают, например: "Муж". Я говорю: "Почему?" — "Потому что он заботится о семье, потому что он больше зарабатывает, он обеспечивает семье безопасность, поэтому он и является главным".

Я говорю: "У вас собака умеет открывать входную дверь. Также собака умеет открывать холодильник. Она может обеспечить хотя бы себя чем-то необходимым: едой, питьем, прогулками, когда она захочет?" Люди начинают задумываться, говорят: "Нет, не может". Я говорю: "Хорошо. А вас она тогда может чем-то обеспечить? Вот безопасность, например, как?"

Потому что что такое лидер собачьей стаи? Лидер — это тот, кто первый ест или первый входит в дверь, кто стоит на высоком пригорке и кричит во все горло: "Я главный, я главный"? Нет. Это как раз делают очень неуверенные в себе люди и собаки. А лидер — это тот, кто уверен в себе, уверен, что он может обеспечить безопасность своей стаи, пропитание и т. д.

То есть тот, кто действительно полностью заботится о стае. И когда собака начинает вдруг там, по выражению хозяев, доминировать, это, напротив, говорит о том, что собаке некомфортно, что она совсем не уверена в себе. Собака вовсе не пытается доминировать. Наоборот, она каким-то таким привлечением к себе внимания, пусть и негативного, пытается что-то донести хозяину — чаще всего свои страхи, обеспокоенность…

И хозяину в таком случае обязательно нужно понять, почему собака это делает, что ее беспокоит. Это можно сделать посредством специалиста, если человек сам не может сам понять, что происходит и что нужно делать. Но обязательно нужно разобраться и понять корни этого поведения.

Потому что ни одна собака, которая хорошо понимает наши межвидовые отличия, и понимает, что мы не ее вид, не ее стая, что мы совсем другие, не будет никогда пытаться взять в семье верх и руководить семьей. Вот не будет хотя бы просто потому, что не умеет и не хочет.

Это слишком большая ответственность, на которую не все и люди-то соглашаются. А собаки в принципе часто готовы брать ответственность за то или иное действие. Тоже есть такие неуверенные собаки. Но с этим вполне можно работать. Это не так страшно. Можно научить собаку в определенных направлениях и ситуациях брать ответственность на себя.

Но взять ответственность сразу за двух-трех взрослых людей (или хотя бы одного), ввести их в прекрасное будущее, обеспечивать не только их безопасность, но и все остальное?… Да нет, никогда собака этого делать не будет. Не может, не хочет. Это абсолютно точно.

Поэтому такие разговоры — все миф. По мере возможности я пытаюсь донести человеку, что проблемы не в излишней самоуверенности собаки и желания покорить все и вся вокруг себя, а проблема в том, что как раз она-то не уверена ни в себе, ни в хозяине, ни в своих силах.

Из-за этого в основном и возникают проблемы и такое поведение, которое не нравится людям. Поэтому надо работать с собакой и, конечно, с хозяевами тоже. И это отдельная большая и серьезная история.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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