Зоопсихология: для собак или для людей?

Животные, наши домашние питомцы, существа, как известно, разумные. Они радуются, печалятся, ревнуют, боятся, порою испытывают страдания не только физические, но и душевные. Все? как у людей, и характеры у всех разные.

К сожалению, некоторые хозяева собак считают, что достаточно покормить своего любимца, погулять с ним, ну и поругать, если он напроказничал. А потом удивляются, почему собака стала вести себя агрессивно или, наоборот, грустит, боится…

Как разобраться во всех тонкостях поведения домашнего животного, "Правде.Ру" рассказала зоопсихолог Милена Фаустова.

— Милена Геннадьевна, для россиян более привычный специалист — кинолог. Зоопсихологи появились у нас не так давно. Чем отличаются функции зоопсихолога и кинолога? В чем задача зоопсихолога?

— Действительно, функции отличаются, хотя в собачьем вопросе с этим не очень согласны кинологи. Продолжается давний спор между кинологией старого поколения и новой школой кинологии, которая чаще себя называет психологией.

Зоопсихология — это наука, которая изучает поведение животных, их эмоции и то, почему и как животные ведут себя в той или иной ситуации: дома, на улице, в дикой природе, с хозяевами.

По большому счету, в России еще нет достаточного количества специалистов по зоопсихологии, потому что эта пограничная наука включает в себя очень много других наук, в первую очередь биологию, медицину и ветеринарию. И для того, чтобы вырастить специалистов такого уровня, нужно обладать очень большим объемом знаний, которые, к сожалению, по отдельности у нас в стране существуют, а вместе пока их не совместили.

Поэтому чаще и сами зоопсихологи называют себя специалистами по коррекции поведения, но проще говорить, конечно, зоопсихолог. Задача кинолога, скорее, в большей степени выдрессировать собаку. Это не значит, что кинолог не может заниматься коррекцией поведения животного, понимать, какие причины привели к тому или иному девиантному поведению.

Тем не менее кинологи больше и чаще занимаются именно дрессурой собаки. Я же, как специалист по коррекции поведения собак, больше занимаюсь не дрессурой, а именно воспитываю собаку — часто даже без команд. Я ей показываю какие-то границы того, что ей можно, а что ей нельзя, что мне нравится, а что не нравится, без каких-то жестких правил, через альтернативные методы поведения.

И плюс, конечно, для меня важно при работе с собаками работать еще и с хозяевами. Поэтому можно разделить зоопсихологию на чисто зооработу и психологию. В моем понимании это больше работа с хозяином, когда приходится очень часто вселять в хозяина надежду, если у него уже опускаются руки, рассказывать какие-то вещи, которые человек не знает и из-за этого неправильно понимает собаку и пытается с ней неправильно обращаться.

Поэтому в этом смысле для меня нет какого-то противоречия в термине "зоопсихология". Потому что я занимаюсь собаками, но также провожу какие-то, может быть, непрофессиональные, но тем не менее очень важные сессии с хозяином, для того чтобы донести до него знания о поведении, воспитании, психическом развитии собаки.

— Понятно, что собака больше всего испытывает стресс, проживая именно в городской среде. Видимо, зоопсихология и возникла, понадобилась из-за того, что сейчас очень многие именно городские жители заводят животных в больших городах? Или зоопсихолог нужен и тем животным, которые живут в деревне, на природе?

— Конечно, большинство проблем бывает у собак, живущих в городской среде. Потому что в естественных условиях животные приспосабливаются к тем условиям, которые есть, и не встречаются с теми страхами и угрозами, которых очень много в городе: различные шумы, салюты, машины и прочее.

Но работать можно с абсолютно любыми животными, независимо от вида и от места, в естественной среде, за городом, на фермах. У меня был случай, когда я приезжала социализировать маленького барашка, который боялся людей. В результате сейчас (он стал уже большой) баран очень любит людей, ходит за ними хвостиком и все время клянчит еду.

Поэтому работать можно с любыми животными, независимо от их видовой принадлежности и от того, где они проживают. Потому что мы же работаем все-таки не со средой, а с личностью, с индивидуумом. Каждое животное — это определенная личность. Естественно, у нее могут быть те или иные проблемы, страхи и что-то такое, что присуще только ему.

— Как работает зоопсихолог с собакой? Собака приходит к нему в кабинет, ложится на кушетку, и психолог долго-долго с ней беседует, она как-то потявкивает о своих проблемах?

— Когда я только начинала заниматься зоопсихологией, у меня была голубая мечта, чтобы был свой кабинет с кушеточкой, приходила собачка, ложилась и начинала жаловаться на хозяина: он не то, он не се, — как бы не такой хороший, каким хотело бы видеть его животное. Но, конечно же, прежде всего я общаюсь с хозяевами. И у меня нет кабинета, я часто выезжаю на дом или мы встречаемся где-то на улице в зависимости от тех проблем, которые испытывает собака.

Я смотрю на собаку, на взаимоотношения собаки и хозяина, насколько они прочные и крепкие, насколько хозяин готов заниматься животным, насколько он понимает и обращает внимание на питомца и насколько собака доверяет хозяину и готова слушаться, подчиняться ему. Поэтому никаких кушеточек нет. А если мне кто и жалуется, то это, скорее, хозяева, а собаки сидят в уголке, шевелят ушами, типа "я не такой, ничего не знаю".

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: usatiki.ru

Читайте и смотрите также:

Совет зоопсихолога: главный запрет — собаке вред

Собака бывает кусачей по вине законодателя

Собаки лишь хотят избежать наказания