Пудель: история породы, характер и уход

Пудели — охотничья порода собак, превратившаяся в наши дни в декоративную. Пудели признаны очень умными собаками. При должной стрижке пудель выглядит изящной и красивой собакой. Его природные очарование и любознательность делают его великолепным компаньоном как для желающих иметь маленькую изящную собачку девушек, так и для любящих спорт и активный образ жизни мужчин.

Учитывая разнообразие размеров и окраса этой породы, каждый может найти подходящего себе пуделя. В качестве диванной собачки подойдет карликовый пудель, а королевский уже представляет собой достаточно крупную собаку.

История породы пуделя

У пуделя французские корни. Но он быстро распространился по всей Европе, став популярной охотничьей собакой в Германии и Бельгии. Название породы различалось, но чаще всего имело отношение к охоте. Иногда этих собак называли barboter от французского глагола "плескаться" или caniche от слова "утка". Все дело в том, что пудели использовались для того, чтобы приносить сбитых охотниками птиц.

Длинная курчавая шерсть пуделей защищала их от влаги и кустарников. Благодаря ей собаки не боялись холодной погоды и смело бросались в воду. Впрочем, отрастая слишком длинной, шерсть начинала мешать собаке плавать и цеплялась за ветви, и тогда ее приходилось состригать.

Именно стрижка и привела к тому, что собаку заметила знать. Подстриженный пудель оказался достаточно изящной и красивой собакой. Их стали держать возле себя прекрасные дамы благородного происхождения. Пудели постепенно становились собакой-компаньоном. При этом их продолжали использовать для охоты и в качестве охранных собак. С помощью пуделей также искали трюфели.

В Россию пудели попали в XVI веке, где стали одной из любимых собак дворян-охотников. К XX веку пуделя ценили уже больше за красоту, чем за способность приносить дичь. Правда в Советском Союзе королевский пудель приравнивался к служебным собакам и даже допускался к экзаменам на караульную службу. Ум и легкость в обучении пуделя, его ловкость и способность к различным трюкам сделали его главной цирковой собакой.

Характер пуделя

Пудель великолепно ладит с людьми, любит детей. Собаки этой породы очень любят бегать, играть и гулять. Легко поддаются дрессировке. Ум пуделя позволяет ему разучивать невероятно сложные трюки. У пуделей превосходная память, а их сообразительность приводит к тому, что даже хозяева иногда не знают, что еще может придумать их питомец. Кинологи считают пуделя очень умной собакой, находящейся по этому параметру на третьем месте после колли и немецкой овчарки.

Уход за пуделем

Шерсть пуделя требует постоянного ухода. Ее нужно регулярно подстригать, каждый день вычесывать. Если владелец желает выставлять пуделя на выставках, ему придется посещать профессионального собачьего парикмахера, так как требования к стрижке собаки очень строгие. Раз в неделю пуделя рекомендуется мыть.

Полный энергии, пудель требует долгих прогулок, этим собакам нужны физические нагрузки и упражнения. Если этого собаке будет не хватать, всю энергию ей придется тратить дома, что обычно превращается в разрушающие мебель и домашнюю технику прыжки и бег.

Пудель дружелюбен и общителен с людьми и собаками, но если он принадлежит к средней или королевской разновидности породы, то может проявить и неожиданную от такой собаки агрессию при защите своей территории или хозяев.

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