Пудель: история породы, характер и уход

Пудели — охотничья порода собак, превратившаяся в наши дни в декоративную. Пудели признаны очень умными собаками. При должной стрижке пудель выглядит изящной и красивой собакой. Его природные очарование и любознательность делают его великолепным компаньоном как для желающих иметь маленькую изящную собачку девушек, так и для любящих спорт и активный образ жизни мужчин.
Учитывая разнообразие размеров и окраса этой породы, каждый может найти подходящего себе пуделя. В качестве диванной собачки подойдет карликовый пудель, а королевский уже представляет собой достаточно крупную собаку.
У пуделя французские корни. Но он быстро распространился по всей Европе, став популярной охотничьей собакой в Германии и Бельгии. Название породы различалось, но чаще всего имело отношение к охоте. Иногда этих собак называли barboter от французского глагола "плескаться" или caniche от слова "утка". Все дело в том, что пудели использовались для того, чтобы приносить сбитых охотниками птиц.
Длинная курчавая шерсть пуделей защищала их от влаги и кустарников. Благодаря ей собаки не боялись холодной погоды и смело бросались в воду. Впрочем, отрастая слишком длинной, шерсть начинала мешать собаке плавать и цеплялась за ветви, и тогда ее приходилось состригать.
Именно стрижка и привела к тому, что собаку заметила знать. Подстриженный пудель оказался достаточно изящной и красивой собакой. Их стали держать возле себя прекрасные дамы благородного происхождения. Пудели постепенно становились собакой-компаньоном. При этом их продолжали использовать для охоты и в качестве охранных собак. С помощью пуделей также искали трюфели.
В Россию пудели попали в XVI веке, где стали одной из любимых собак дворян-охотников. К XX веку пуделя ценили уже больше за красоту, чем за способность приносить дичь. Правда в Советском Союзе королевский пудель приравнивался к служебным собакам и даже допускался к экзаменам на караульную службу. Ум и легкость в обучении пуделя, его ловкость и способность к различным трюкам сделали его главной цирковой собакой.
Пудель великолепно ладит с людьми, любит детей. Собаки этой породы очень любят бегать, играть и гулять. Легко поддаются дрессировке. Ум пуделя позволяет ему разучивать невероятно сложные трюки. У пуделей превосходная память, а их сообразительность приводит к тому, что даже хозяева иногда не знают, что еще может придумать их питомец. Кинологи считают пуделя очень умной собакой, находящейся по этому параметру на третьем месте после колли и немецкой овчарки.
Шерсть пуделя требует постоянного ухода. Ее нужно регулярно подстригать, каждый день вычесывать. Если владелец желает выставлять пуделя на выставках, ему придется посещать профессионального собачьего парикмахера, так как требования к стрижке собаки очень строгие. Раз в неделю пуделя рекомендуется мыть.
Полный энергии, пудель требует долгих прогулок, этим собакам нужны физические нагрузки и упражнения. Если этого собаке будет не хватать, всю энергию ей придется тратить дома, что обычно превращается в разрушающие мебель и домашнюю технику прыжки и бег.
Пудель дружелюбен и общителен с людьми и собаками, но если он принадлежит к средней или королевской разновидности породы, то может проявить и неожиданную от такой собаки агрессию при защите своей территории или хозяев.
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