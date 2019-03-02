Породы кошек, которые любят собак

О людях, которые не могут ужиться друг с другом, говорят, что они живут "как кошка с собакой". Многие считают, что собаки и кошки терпеть не могут друг друга. Но те, кто любит животных, не причисляет себя к "кошатникам" или "собачникам" и имеет дома и кошку, и собаку, могут рассказать множество умилительных и забавных историй.

Кошки и собаки играют, заботятся друг о друге, становятся неразлучными друзьями. Все зависит не только от самих животных или хозяев, но и от породы. Есть породы кошек, которые лучше других относятся к собакам.

Эта порода кошек считается умной и спокойной. В домашней обстановке эти кошки всегда найдут, чем занять себя. Они великолепно уживаются с любыми другими животными, в том числе и с собаками. Самое главное для этих кошек, чтобы собаки четко знали границы, которые им нельзя переходить.

Абиссинская кошка

Абиссинских кошек часто заводят в домах, где много детей. Эти кошки удивительно дружелюбны и любят общение. Им почти безразлично, кто подарит им его и кто будет играть с ними. Абиссинцы с одинаковой радостью будут играть как с человеком, так и с собакой.

Мейн-кун

Несмотря на свой устрашающий вид огромный мейн-кун — в действительности очень ласковое создание. Некоторые владельцы отмечают, что мейн-куны и сами ведут себя как собаки, неотступно следуя за хозяином. Эти кошки очень игривы, а благодаря своему размеру не особенно боятся собак, поэтому станут великолепными компаньонами в их играх и забавах.

Бенгальская кошка

Окрас этой кошки подарил ей прозвище "домашнего леопарда". Эти кошки, которые считаются крикливыми и "говорливыми", достаточно ревниво относятся к своим хозяевам, но если им будет уделено достаточно внимания и ласки, готовы принять в семью и собаку.

Бирманская кошка

Эти кошки — признанные домашние тихони, но при этом очень любят играть. И им не важно, кто будет играть с ними — хозяин, другая кошка или собака.

Норвежская лесная кошка

Будучи крупными и сильными, эти кошки мало перед чем испытывают страх. Не испугает их и собака. Такая кошка скорее выйдет к собаке знакомиться, чем побежит от нее, и в играх будет участвовать на равных с собакой средних и даже крупных размеров.

Бомбейская кошка

Кошки этой породы легко привязываются к любому члену семьи, в том числе и собаке. Бомбеи очень любят играть и даже могут участвовать в таких традиционно собачьих забавах, как "принеси палку".

Японский бобтейл

Немного задиристый и обожающий игру бобтейл с радостью переключит свое внимание с хозяина на собаку, сделав ее объектом своих активных игр и развлечений.

Рэгдолл

Рэгдолл, будучи достаточно крупной кошкой, признан одновременно и едва ли не самой нежной породой. Слабовольные, мягкие и уступчивые, эти кошки предпочитают покой и не любят никаких конфликтов. Поэтому они могут легко ужиться с собакой, если только та не будет все время лезть к ним и провоцировать их.

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