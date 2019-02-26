Породы кошек, которые любят купаться

Считается, что кошки терпеть не могут воду. Хотите прогнать кота — брызните на него водой. Вымыть кошку для большинства владельцев — это сущее мучение, результатом которого будут исцарапанные руки, недовольный и истошно вопящий питомец, залитая водой ванная.

Но некоторые кошки не только терпеливо переносят подобные издевательства, но и вовсе не считают их таковыми. Есть породы кошек, которые не боятся воды, а иные и вовсе испытывают к ней кажущееся противоестественным притяжение. Предлагаем вам список таких представителей кошачьих.

Мейн-кун

Эти американские кошки, огромные, пушистые и сильные, кажутся невозмутимыми, спокойными и горделивыми. Но все меняется, стоит им оказаться возле воды. Мейн-кун может придумать массу развлечений с водой, в результате которых все вокруг окажется забрызганным, а сам кот будет мокрым и довольным.

Абиссинская кошка

Ведущие происхождение из жаркой Эфиопии, эти кошки любят играть, производят множество различных звуков, "разговаривают" с хозяевами и обожают проводить с ними время. Отличительной их чертой является то, что им не нравится, когда их берут на руки. Почти все абиссинцы любят воду. Они с удовольствием могут залезть в раковину, когда в нее течет вода, будут играть с налитой во что-нибудь водой. Но мыться при этом они все же не любят.

Турецкий ван

Согласно одной из легенд, турецкий ван выпрыгнул из ковчега Ноя, переплыл бушующие воды потопа и так оказался в Турции. Но здесь ему было жарко, и для того, чтобы охладиться, он решил окунуться в озеро Ван. Привычка плавать сохранилась у этой породы до сих пор. Ее представителям сложно удержаться от того, чтобы не броситься в полную воды ванную или даже таз.

Турецкая ангора

Вопреки своему виду ангорская кошка вовсе не является изнеженной любительницей подушек. Это грозный и сильный хищник, который, впрочем, может подолгу преследовать хозяина и мяуканьем требовать ласки. Ангорские кошки любят принимать ванну и нередко забираются в душ к хозяевам.

Бенгальская кошка

Эти кошки выглядят так, как будто только вчера вышли из саванны. Но в домашних условиях они ведут себя так же, как другие породы. Они любят ласку и игру, а лапы их невероятно ловкие, что в совокупности с бесстрашием перед водой стало причиной гибели невероятного количества аквариумных рыбок. Оставленная текущей вода привлекает бенгальских кошек. Если оставить включенным душ с находящимся поблизости бенгальским котом — можно готовить полотенце и фен для того, чтобы сушить питомца.

Американский бобтейл

Владельцы американских бобтейлов часто говорят, что это кошка с душой собаки. Эти кошки легко дрессируются и любят гулять на улице. Возможно, именно часть собачьей души и лишает бобтейлов страха перед водой. Они не только любят брызгаться и плавать, но и известны своей страстью тащить в воду свои игрушки.

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