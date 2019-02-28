Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Зоосфера » Интересное
Феномены и тайны Вопрос-ответ Развлечения
Автор Сергей Бухранский

Почему стоит завести домашнего питомца

Зоосфера » Интересное

Человеческая жизнь разделена на этапы. Важнейшим этапом, является рождение и воспитание детей. Но есть и такой этап, который чем-то схож с деторождением. Когда у вас появляется, живое существо, жизнь изменяется. Вы становитесь добрее и организованней, у вас появляются хлопоты и радости. Каждый прожитый день, приносит позитив и новые впечатления.

Почему стоит завести домашнего питомца. 399761.jpeg

По моему глубокому убеждению, содержание животного очень важно. Например, моя собака стала полноценной няней для моей маленькой дочери. И если внимательно понаблюдать за ними, создается впечатление, что они родные. Они сорятся и милуются, говорят друг с другом, да, именно говорят. Мне трудно представить, что будет чувствовать дочь, когда придет время расставаться. И именно это является этапом взросления и приобретения бесценного, но печального опыта. И я уверен, когда дочь вырастет, в ее уже самостоятельной взрослой жизни появится существо, которому уже она сможет дарить любовь и заботу, которую получала от своей собаки в детстве.

Давайте подумаем о причинах и важности заведения домашнего питомца.

Гарантировано, вы будете легче справляться со стрессом, если дома вас будет встречать пушистый комок. Ну невозможно долго переживать, когда кто-то тычется в руку. Даже хлопоты по уходу за питомцем отвлекают от грустных переживаний.

Говорят, что кошки снимают стресс и напряжение. Но это совершенно не так, вернее, не только кошки, но и собаки, и даже улитки способны не только снять стресс, но и подарить радость. Поговорите с владельцами животных, это ведь совершенно другие люди. Как только они попадают домой, все, что их волнует, — это семья и питомец.

Как только живое существо попадает к вам в дом, начнется постоянный процесс обучения и совершенствования. Вы узнаете много нового и приобретете уникальный опыт. Общение с заводчиками и просто со знающими людьми обогатит вас. Вы начнете чувствовать себя экспертом. Поверьте, это очень поднимает самооценку.

Ваш день приобретет структуру и распорядок. Прогулка с питомцем или уборка аквариума очень дисциплинирует. Вы научитесь планировать свое время и лучше ценить и использовать свободные минутки.

Если в семье есть дети, животное сделает их значительно лучше. Во-первых, оно привьет чувство ответственности. Дети быстрее развиваются и становятся взрослее. Забота о животном очень поднимает ребенка в собственных глазах. По своему опыту могу сказать, что я в полном смысле слова обязан собаке за становление характера дочери.

А еще у вас появятся новые знакомства, уют в доме и улучшится здоровье. Список причин завести зверушку можно продолжать бесконечно.

Читайте также:

Домашние животные и болезни людей. Видео

Как животные влияют на человека

"Мимимишность": домашние питомцы творят добро

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы стресс польза здоровье воспитание домашние питомцы домашние любимцы домашние животные самосовершенствование причины завести питомца
Обсудить
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Почему стоит завести домашнего питомца
Ландшафтный дизайн
Как преобразить дачу? Семь идей
Недвижимость
За что платим: услуги ЖКХ по закону и причины роста цен
Новости Все >
NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою
ANI: США поддержали удар Индии по лагерю в Кашмире
Чиновники объяснили зачитывание "приговора" санкционному сыру
Washington Post считает "провалом" встречу Трампа и Кима
Science Alert: марсоход нашел неизвестные микроорганизмы
Минстрой отказался послаблять правила долевого строительства в Крыму и Севастополе
Украина откажется от "Евровидения-2020" в случае победы России
В мужской бороде обитают стафилококки и кишечные бактерии
Подмосковные власти пытаются привлечь компании из регионов льготной арендой
В Японии снова входят в моду аудиокассеты
Читательский топ
В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Глава минстроя Крыма подрался в Ростовской области с сотрудником ДПС
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
В московской школе подрались дети чиновников, бизнесменов и силовиков
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Газ
В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"

Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.

В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Военные новости
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Межрелигиозный диалог
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Общество
Соцсети: Роскосмос убрал Юрия Гагарина из истории космонавтики
Нефть
Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин

Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.

Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
США и Канада. Новости и аналитика
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
Шоу-бизнес
СМИ о смерти Малашенко: муж Божены Рынска трагически погиб в Испании
Военные новости
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Общество
Жителю Чувашии грозит тюрьма за сбитых бездомных собак

Водитель намеренно въехал в свору собак, заснял это на видео и выложил запись в интернет.

Жителю Чувашии грозит тюрьма за сбитых бездомных собак
Водительские права станут электронными
Авто
Водительские права станут электронными
Новости Брянска сегодня
Школьника-героя дважды наградили просроченным сухпайком
Общество
В российские силовые структуры предложено вернуть обращение "господин"
Руслан Веснянко Попытка №2: частные коллекторы на службе "Нафтогаза" Руслан Веснянко Любовь Степушова Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой Любовь Степушова Соломон Соловьев Романтики с большой дороги - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Владимир Зеленский рассказал о "полном взаимопонимании" со спецпредставителем госдепа
Российские антисанкции могут привести к дефициту еды в стране
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Washington Post считает "провалом" встречу Трампа и Кима
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Конгрессмены США просят разведку найти "деньги Путина"
В мужской бороде обитают стафилококки и кишечные бактерии
Украина откажется от "Евровидения-2020" в случае победы России
На улицы вернут ларьки без сигарет и алкоголя
Чиновники объяснили зачитывание "приговора" санкционному сыру
Украина хочет отправить астронавтов NASA на Луну
Судьи хотят наказывать за "скандализацию суда"
В управделами президента объяснили закупку отечественных сигарет на 19 миллионов
Конгрессмены США просят разведку найти "деньги Путина"
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Судьи хотят наказывать за "скандализацию суда"
На улицы вернут ларьки без сигарет и алкоголя
О полезных свойствах ягодных фрешей для спортсменов и бодибилдиров
История и современность Все >
Star Dust - самолет, который искали полвека
Star Dust - самолет, который искали полвека
Джон Стоунхаус: как закончил человек, который инсценировал свою смерть
Джон Стоунхаус: как закончил человек, который инсценировал свою смерть
"Царь-бомба": 50 мегатонн апокалипсиса
"Царь-бомба": 50 мегатонн апокалипсиса
Foxtrot Alpha: Россия может уничтожить орбитальную группировку США
Foxtrot Alpha: Россия может уничтожить орбитальную группировку США
Представитель США заявил о "нежелании" России возвращаться к выполнению ДРСМД
Представитель США заявил о "нежелании" России возвращаться к выполнению ДРСМД
Малоизвестные факты о мировых войнах
Малоизвестные факты о мировых войнах
"Боинг" разработает боевой дрон с искусственным интеллектом
"Боинг" разработает боевой дрон с искусственным интеллектом
Почему знаменитый полководец Румянцев не предал Петра III
Почему знаменитый полководец Румянцев не предал Петра III
Почему Черчилль считал "несправедливым", что СССР не имеет выхода в Средиземное море
Почему Черчилль считал "несправедливым", что СССР не имеет выхода в Средиземное море
"Смотри как надо, сынок!": русские моряки на международном параде
"Смотри как надо, сынок!": русские моряки на международном параде
Россиян все-таки ожидают массовые увольнения в 2019 году
Россиян все-таки ожидают массовые увольнения в 2019 году
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Вода из пластиковых емкостей может быть опасна для здоровья
Вода из пластиковых емкостей может быть опасна для здоровья
Почему раны во рту заживают быстрее, чем на коже
Почему раны во рту заживают быстрее, чем на коже
Фунчоза с курицей
Фунчоза с курицей
Как перестать сожалеть о прошлом
Как перестать сожалеть о прошлом
Киркоров рассказал про экс-жену Аллу Пугачеву
Киркоров рассказал про экс-жену Аллу Пугачеву
Порошенко грубо сорвал шапку
Порошенко грубо сорвал шапку
Историк моды рекомендует "косухи"
Историк моды рекомендует "косухи"
Ученые знают, как избавить людей от карликовости
Ученые знают, как избавить людей от карликовости
Даже в ухоженной бороде живет много бактерий
Даже в ухоженной бороде живет много бактерий
Мужское Все >
В российских тюрьмах умирают реже, чем на воле
В российских тюрьмах умирают реже, чем на воле
Интересные факты об обыкновенной щуке
Интересные факты об обыкновенной щуке
Эстетическая составляющая бытовых предметов
Эстетическая составляющая бытовых предметов
Душевая кабина или душевой уголок: что лучше?
Душевая кабина или душевой уголок: что лучше?
Как удалить ржавчину с одежды?
Как удалить ржавчину с одежды?
Кухня: полезные советы по оптимизации пространства
Кухня: полезные советы по оптимизации пространства
Как хранить орехи в домашних условиях
Как хранить орехи в домашних условиях
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Интересы
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Церковь и алкоголизм: спасение чудом
Церковь и алкоголизм: спасение чудом
Восемь мифов о собаках
Восемь мифов о собаках
Породы кошек, которые любят купаться
Породы кошек, которые любят купаться
Зоопсихолог: собаки как дети
Зоопсихолог: собаки как дети
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Мейн-кун: история породы, характер и уход
Мейн-кун: история породы, характер и уход
ДНК окружающей среды: эффективный способ изучения акул
ДНК окружающей среды: эффективный способ изучения акул
Биоразлагаемые чашки из кофейной гущи
Биоразлагаемые чашки из кофейной гущи
Частный самолет упал на дом в Подмосковье
Частный самолет упал на дом в Подмосковье
Битва роботизированных рук пройдет во Владивостоке
Битва роботизированных рук пройдет во Владивостоке
Что мы знаем об Артеме Дзюбе
Что мы знаем об Артеме Дзюбе
Россия может уничтожить группировку орбитальных спутников США
Россия может уничтожить группировку орбитальных спутников США
Обнаружен новый механизм роста костей, который избавит от карликовости
Обнаружен новый механизм роста костей, который избавит от карликовости
Появилась еще одна гипотеза о причинах вымирания динозавров
Появилась еще одна гипотеза о причинах вымирания динозавров
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому

Три депутата от Блока Петра Порошенко (БПП) написали заявления о выходе из партии. По мнению эксперта Олега Соскина, предатели "побежали с тонущего корабля".

Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
Россия в зеркале казахстанской революции
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Новости Украины
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Южная Америка
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Южная Америка
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ