Почему стоит завести домашнего питомца

Человеческая жизнь разделена на этапы. Важнейшим этапом, является рождение и воспитание детей. Но есть и такой этап, который чем-то схож с деторождением. Когда у вас появляется, живое существо, жизнь изменяется. Вы становитесь добрее и организованней, у вас появляются хлопоты и радости. Каждый прожитый день, приносит позитив и новые впечатления.
По моему глубокому убеждению, содержание животного очень важно. Например, моя собака стала полноценной няней для моей маленькой дочери. И если внимательно понаблюдать за ними, создается впечатление, что они родные. Они сорятся и милуются, говорят друг с другом, да, именно говорят. Мне трудно представить, что будет чувствовать дочь, когда придет время расставаться. И именно это является этапом взросления и приобретения бесценного, но печального опыта. И я уверен, когда дочь вырастет, в ее уже самостоятельной взрослой жизни появится существо, которому уже она сможет дарить любовь и заботу, которую получала от своей собаки в детстве.
Давайте подумаем о причинах и важности заведения домашнего питомца.
Гарантировано, вы будете легче справляться со стрессом, если дома вас будет встречать пушистый комок. Ну невозможно долго переживать, когда кто-то тычется в руку. Даже хлопоты по уходу за питомцем отвлекают от грустных переживаний.
Говорят, что кошки снимают стресс и напряжение. Но это совершенно не так, вернее, не только кошки, но и собаки, и даже улитки способны не только снять стресс, но и подарить радость. Поговорите с владельцами животных, это ведь совершенно другие люди. Как только они попадают домой, все, что их волнует, — это семья и питомец.
Как только живое существо попадает к вам в дом, начнется постоянный процесс обучения и совершенствования. Вы узнаете много нового и приобретете уникальный опыт. Общение с заводчиками и просто со знающими людьми обогатит вас. Вы начнете чувствовать себя экспертом. Поверьте, это очень поднимает самооценку.
Ваш день приобретет структуру и распорядок. Прогулка с питомцем или уборка аквариума очень дисциплинирует. Вы научитесь планировать свое время и лучше ценить и использовать свободные минутки.
Если в семье есть дети, животное сделает их значительно лучше. Во-первых, оно привьет чувство ответственности. Дети быстрее развиваются и становятся взрослее. Забота о животном очень поднимает ребенка в собственных глазах. По своему опыту могу сказать, что я в полном смысле слова обязан собаке за становление характера дочери.
А еще у вас появятся новые знакомства, уют в доме и улучшится здоровье. Список причин завести зверушку можно продолжать бесконечно.
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