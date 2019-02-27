Восемь мифов о собаках

Несмотря на то, что все мы прекрасно знаем, что представляет собой собака, мы все же не можем избежать некоторых распространенных заблуждений о них. Нередко даже владельцы этих животных оказываются под влиянием мифов, даже не задумываясь об их происхождении и не удосуживаясь проконсультироваться у ветеринара. Вот некоторые из заблуждений.

Собаку надо часто мыть

Собаку нужно мыть только тогда, когда от нее исходит запах или она испачкалась. Если часто мыть животное, то можно лишить его кожу естественной защиты, что приведет к проблемам с шерстью и образованию перхоти. Длинношерстных собак нужно время от времени стричь, что также позволяет сохранить шерсть чистой.

Плохой запах из собачьей пасти — это нормально

Наличие такого запаха может указывать на гниение зубов или проблемы с деснами. Чтобы избежать этого, нужно время от времени чистить зубы собаке и давать ей палочки для зубов или особые добавки к корму для их очистки.

Собака виляет хвостом — она вам рада и дружелюбна

Если собака относится к вам хорошо, она будет вилять хвостом. Но прежде всего виляющий хвост выражает взволнованность животного. Оно может волноваться и потому, что радо вас видеть, а может быть, взволновано потому, что не может выбрать, какую руку вам отгрызть первой. Помимо хвоста, нужно обращать внимание и на другие признаки, указывающие на состояние животного — уши, глаза, положение головы и тела.

Слюна собаки оказывает лечебный эффект

В собачьей слюне действительно содержатся ферменты, ускоряющие заживление незначительных повреждений кожи. Но если собака будет слишком усердно лизать раненое место, то скорее вызовет дополнительные раздражение и воспаление, мешая ране заживать.

Сухой собачий нос указывает на проблемы со здоровьем

Собачий нос будет сухим во время и сразу же после сна, он может быть сухим от жары и из-за некоторых других моментов. Сухой нос далеко не всегда указывает на болезнь. Если животное активно, имеет хороший аппетит и его поведение не меняется, то следует лишь отметить наличие сухого носа и некоторое время понаблюдать за собакой, а не бить тревогу сразу же. Скорее всего, по прошествии короткого времени вы опять будете возмущены чьим-то прохладным влажным носом, тыкающимся вам в руку.

Собака сама зализывает свои раны

Как уже говорилось выше, маленькие раны собака действительно может "зализать". Но в собачьей пасти много бактерий и болезнетворных организмов. Если они попадут в рану, то может начаться воспаление и образование гноя. Ветеринары всегда советуют использовать защитный воротник-конус, чтобы собака не могла лизать заживающие раны.

Дворняги глупее чистокровных

Это далеко не так. В худшем случае метисы и дворняги такие же умные, как и другие собаки. Но всегда следует помнить об индивидуальности. Даже представители одной и той же породы могут существенно отличаться друг от друга умом, что же говорить о собаках, в чьей крови смешались десятки пород или вовсе ведущих родословную от подзаборных барбосов.

Взрослую собаку не научить новым командам

Щенок учится легче и быстрее, у него больше интереса к обучению, особенно если хозяин догадается превратить это в игру. Но и взрослую собаку можно научить любой команде. Она также может узнавать и запоминать новые слова, жесты и трюки. Придется только приложить чуть больше сил и потратить больше времени.

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