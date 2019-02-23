Кинологический клуб. Зачем он нужен?

Заводя собаку, мы не всегда отдаем себе отчет, какое количество сложностей нас ждет. Незнание мелочей, относящихся именно к нашей породе, может дорого обойтись как собаке, так и ее хозяину. Выход, конечно, можно найти: обратиться за консультацией к специалисту. Но где этого специалиста именно по вашей породе искать? Другой выход — найти кинологический клуб, в котором именно на породу вашей собаки обращают пристальное внимание.

В клубе работает определенное количество специалистов, к которым можно обратиться за консультацией почти по любому "собачьему" вопросу. Во-вторых, там можно найти единомышленников, которые понимают ваши проблемы и могут дать несколько полезных советов.

Для членов некоторых клубов есть возможность пройти курсы ОКД, которые предназначены именно для собак вашей породы. К тому же, иногда есть возможность "выставить" собаку, даже на междугородних или международных выставках, найти собаку вашей породы для вязки и многое другое.

Нравятся перспективы? Осталось лишь найти правильный клуб!

Первое, на что необходимо ориентироваться при выборе клуба, — порода вашей собаки. Если у вас ротвейлер, вам не подойдет кинологический клуб с йорками. Вас в него обязательно примут (клубам выгодно как можно большее количество членов), но вот смогут ли помочь — большой вопрос.

"А если собака беспородная, — спросите вы, — клуб для нее закрыт?" Разумеется, нет! В настоящее время есть специальные клубы для беспородных собак. Владельцы любят их и гордятся ими, а в клубе им помогают справиться с воспитанием и содержанием такой собаки. Все же у дворняг нет генетически закрепленных качеств породы, а потому каждая собака индивидуальна. Именно найти свой подход к каждой собаке помогают специалисты их владельцам. К тому же есть специальная выставка беспородных собак.

Второе, на что нужно обращать внимание при выборе клуба, — это какие услуги он предоставляет. Вы должны определиться, хотите ли вы выставлять свою собаку на выставках или иметь официальное потомство с родословной. И исходить из этого. Некоторые услуги клуба будут бесплатными для членов клуба — консультации и советы, например. Но другие услуги будут платными со скидкой для членов этого клуба. Лишь определившись, для чего вы вступаете в клуб, можно решить, какой из них вам подойдет больше.

Также стоит обращать внимание на финансовую составляющую вопроса. За членство в клубе придется платить ежегодный взнос, вне зависимости от того, пользовались ли вы его возможностями или нет. Некоторые элитные клубы выставляют за членство достаточно весомые суммы. Но учитывайте, что на эту сумму им приходится содержать клуб, территорию для прогулок и тренировок и нужных вам специалистов.

Только взвесив все "за" и "против", вы сможете принять взвешенное решение и не выбросить деньги на ветер.

Источник фото: Pravda.Ru

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