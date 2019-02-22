Хит-парад домашних питомцев: хомяки рулят

Хомяк занимает одну из первых строчек в хит-параде любого любителя домашних грызунов. Чем же они так привлекательны? Дело не только в забавных повадках и очаровательной внешности. Хомяки очень дружелюбны, неприхотливы, сообразительны и не требуют большого ухода.

Конечно, принятие решения завести себе даже такого маленького и не приносящего особых хлопот зверька требует времени.

Первое, в чем надо удостовериться перед тем, как заводить себе питомца, — это что у членов семьи отсутствует аллергия на шерсть животного. Другая вещь, не менее важная, — выбор места для клетки. Хомяки не любят сырости и холода, хотя и от слишком теплого воздуха они тоже будут не в восторге.

К сожалению, в отличие от других питомцев живут хомяки недолго. Обычно 3-3,5 года. Лучше всего брать хомячка возрастом от двух месяцев. Они лучше поддаются дрессировке и быстрее привыкают к новой обстановке.

Выбирая хомячка, надо обязательно убедиться, что ваш будущий любимец здоров. Обыкновенного осмотра более чем достаточно, чтобы определить это. У здорового хомячка должна быть густая, блестящая шкурка и чистые, блестящие глаза. Вокруг носа не должно быть никаких выделений, он должен быть здоровым и чистым. Также чистым должен быть мех вокруг анального отверстия.

И еще один важный момент. Только что разбуженный хомяк не должен проявлять особого беспокойства или, наоборот, апатии. И то, и другое состояние говорит о том, что животное находится в стрессовом состоянии, что в итоге может привести к болезням.

Хомяки — интроверты. Соседей в своей собственной клетке они не потерпят. Поэтому будьте готовы к тому, что клеток у вас будет столько же, сколько у вас животных.

Для того, чтобы привыкнуть к новой обстановке, вашему питомцу понадобится некоторое время. Когда первоначальный страх пройдет и хомячок освоится, в нем проснется любопытство и желание изучить свое новое жилище. Если возникнет потребность перевозить животное, то вовсе не обязательно использовать для этого клетку. Можно воспользоваться специальными переносками для грызунов.

Хомяки — нежные и чувствительные животные. Чтобы завоевать их доверие, понадобится некоторое время. Главное — не стоит воспроизводить резких звуков и движений.

С животным стоит обращаться как можно более осторожно и бережно, чтобы не напугать его. Хомяки очень пугливы. Так что перед тем, как взять его, лучше дать ему обнюхать руку, для того чтобы он бы уверен в безопасности. Так как, почуяв неладное, эти нежные животные могут пустить в ход зубы.

Хомяк может укусить и не от злобы или страха. Если ваша рука пахнет аппетитным лакомством, почему бы не попробовать ее на вкус? Чтобы этого не произошло, следует вовремя кормить своего питомца.

Кормление происходит дважды в день — утром и вечером. Хомяки едят твердые зерновые: пшеницу и овес. Очень любят сочные фрукты и орешки. Также необходимо не забывать о том, что каждый день надо наполнять миску чистой водой.

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