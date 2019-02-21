Как успокоить собаку в машине

К большому сожалению собаководов, не все питомцы одинаково хорошо переносят дальние поездки в автомобиле. Тем более, если они не были приучены к этому с самого детства. Есть два варианта усмирения собаки в автомобиле.

1. Обратитесь к специалисту-зоопсихологу.

2. Попытайтесь самостоятельно найти и устранить причины стрессового поведения собаки.

Безопасность на дороге

Перед тем как перейти к разбору психологических аспектов, нужно убедиться что в машине созданы все условия, необходимые для комфортной перевозки собаки.

Для маленьких пород собак лучшим вариантом будет приобретение компактной сумки-переноски. Более крупных животных можно пристегнуть ремнями безопасности. В том случае, если вы едете с попутчиком, собака может расположиться в ногах у пассажира. Ветеринары советуют кормить собаку не менее чем за три-четыре часа до поездки, иначе питомца может стошнить.

Не курите и следите, чтобы в автомобиле было слегка прохладно, при высоких температурах пса может укачать.

Если вы отправились в длительное путешествие, обязательно делайте регулярные остановки, в которых собака сможет сходить в туалет и слегка размяться.

Приучаем собаку к машине

Каждая собака по-разному реагирует на автомобиль. Большинство собак с первой же поездки вальяжно разваливаются на сиденье или смотрят в окно. Другие псы привыкают к автомобилю спустя две-три поездки. А есть и такие собаки, которые постоянно нервничают и пытаются выскочить из авто.

Лучшим вариантом будет, если при первой автомобильной поездке вы будете находиться рядом с собакой в качестве пассажира. Старайтесь постоянно разговаривать с питомцем, аккуратно гладьте его и периодически давайте лакомства.

В том случае, если собака все равно нервничает, вам ни в коем случае нельзя проявлять агрессию, будьте сдержанны и собраны. Найдите способ отвлечь собаку. Как вариант дайте ей любимую игрушку или косточку.

Сев в машину, не спешите сразу же отправляться в путь, заведите мотор и заглушите его. Затем можете доехать до ближайшего магазина, дорога до которого не займет больше пяти-десяти минут, и купить что-то вкусное для вашего питомца.

После пробного заезда можно взять питомца в более длительные путешествия, но следите, чтобы эти поездки оставили приятное впечатление у собаки. Поезжайте с ней в парк, лес или на специальную площадку для выгула собак.

Советы начинающим собаководам

Если вы хозяин двух собак, которые привыкли постоянно быть вместе, в поездку берите их обеих, чтобы они могли успокоить друг друга в дороге.

Если вы взяли пса, когда тот был еще щенком, то сначала попробуйте съездить с ним в любое приятное для животного место, парк или поле, где собака сможет расслабиться и вдоволь набегаться. Не начинайте приучать собаку к машине с поездок в неприятные для нее места, такие как ветклиника и т. п.

С первой же поездки приучайте собаку к команде "место в машине".

Если все вышеперечисленные советы не помогли и пес категорически отказывается залезать в автомобиль, вам следует обратиться к кинологу или зоопсихологу. Большая часть кинологов, по сути, являются психологами, поэтому лучше обратиться к ним. Удачных вам путешествий!

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