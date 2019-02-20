Питомец "как в кино": невыдуманные трагедии

Как часто вы смотрите фильмы и сериалы с участием животных? А сколько раз вы после просмотра подумывали завести себе питомца, как в кино? По статистике, продажи пород животных, показанных в фильмах, подскакивают в несколько раз после выхода нового популярного релиза. Но что происходит с такими животными, когда кино заканчивается? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Хорошо, когда новые владельцы перед покупкой нового питомца "как в кино" хотя бы прочитают информацию о нем и предоставят ему условия для жизни. Но если хозяин покупает, например, последний писк моды, хаски из "Игры престолов", и оставляет собаку в одиночестве в однокомнатной квартире, то, конечно, пес начинает доставлять проблемы.

Хаски — рабочая порода, очень выносливая, приспособленная выживать даже в очень холодном климате. Ей необходимо движение, а лучше тяжелая работа. Хаски просто нельзя держать в однокомнатной квартире, она требует определенного воспитания и времени, которого у хозяев часто нет.

Так, после выхода "Игры престолов", в съемках которых принимали участие несколько собак этой породы, в Великобритании стали в восемь раз чаще отдавать собак именно этой породы в питомники.

Страдают от влияния киноиндустрии не только хаски. Количество лаек, которых хозяева сдавали в питомник после выхода "Сумерек", возросло в семь раз. После выхода мультфильма "101 далматинец" собаки этой породы стали популярнее примерно в пять раз.

И таких примеров можно найти множество. После выхода мультфильма "В поисках Немо" популярность этого вида рыб возросла настолько, что их стали вылавливать из естественных мест их обитания. В результате таких действий рыба-клоун оказалась на грани вымирания. Сейчас ситуация выправилась благодаря действиям фонда "Спасение Немо". Но тот факт, что киноиндустрия иногда отнюдь не радужно влияет на жизнь домашних животных, был доказан научно.

Эксперты, изучив 87 кинокартин с участием животных, сделали вывод, что очень часто последующие несколько лет породы этих животных увеличивают свою популярность в несколько раз. И длится данный эффект от нескольких месяцев до нескольких лет после выхода кинокартины.

Такое влияние оказали, например, "Лесси возвращается домой", "Маска", "Хатико", "Бейб: четвероногий малыш" и даже "Гарри Поттер". И если владельцы сов из фильмов Джоан Роулинг позже сдавали своих животных в питомник, поскольку им надоедал уход за птицами, то большинство владельцев мини-свинок, микропигов, остались довольны своими питомцами. В отличие от собак или экзотических животных, микропиги не требуют дрессировки и особого ухода, хотя цены на этих животных довольно высокие.

Увы, такой случай единичный. Большинство других жертв моды оказывались в питомниках или были выпущены своими владельцами в дикую среду, где домашние питомцы не были способны выжить.

Прежде чем приобрести себе животное "как в кино" и хвастаться им перед друзьями, прочитайте характеристику этого вида. Подумайте, а можете ли вы обеспечить своему модному питомцу комфортные условия жизни и соответствующее воспитание. Тогда ваш любимец будет счастлив и сделает вашу жизнь немножко светлее!

На фото: кадр из сериала "Игра престолов"

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