Как Австралия с кроликами боролась

Пока мы смотрим на экранах, как доблестные американские летчики, крушат незваных гостей из космоса. Австралийцы уже более ста лет ведут нещадную битву с пришельцами с других континентов. Кто только не истязал эту девственную землю. Собаки, кошки, карпы, лисицы и даже верблюды. Но поистине библейские напасти принесли милейшие кролики.

В XIX веке один французский ученый-зоолог Изидор Жоффруа Сент-Илер высказал идею о том, что можно переселять некоторых животных для их разведения в страны, где их не было. Но с переселением в Европу лам и яков у него не получилось, зато австралийцы встретили идею с большим энтузиазмом.

В 1859 году англичанин по имени Томас Остин выпустил пару десятков кроликов у себя на участке в 12 гектаров. Остин был заядлым охотником и зверьков заселил для охоты. Позже он хвастался, что его участок — просто рай для охотника. Идея Остина так понравилась австралийцам, что его примеру последовали многие, и результат не заставил себя ждать.

Любопытно, что в 1850 году за убийство кролика на земле крупного землевладельца был положен штраф в размере десяти фунтов. А уже в 1860 году сам этот землевладелец тратил 5000 фунтов год, чтобы избавиться от этих милых зверьков. Теплый климат как нельзя сопутствовал разведению ушастой братвы. Они не хуже саранчи выедали посевы, оставляя за собой только сухую пустыню. Австралийцы даже назвали нашествие кроликов "серым одеялом". Скорость распространения животных была сто километров в год.

Уже к 1880 году в Австралии люди стали покидать фермы, а к 1926 году популяция кроликов насчитывала 20 миллиардов особей.

Во время Великой депрессии 1930 года почти вся Австралия охотилась на кроликов. К этому делу подключены были даже школьники. Многие делали большие состояния на отлове этих животных. Индустрия по переработке мяса и шкур давала больше рабочих мест, чем послевоенный период. Австралия экспортировала в год до ста миллионов шкур.

Но это не давало результата, и кролики прибывали.

Хотя идеи и попытки уничтожать кроликов предпринимались и ранее, но серьезно к вопросу подошли только в 1919 году. Было предложено заражать животных вирусом миксомы. Этот вирус действовал только на кроликов и был для них смертелен.

Но правительство побоялось применить подобное средство, и лишь в после войны, когда вирус был хорошо изучен, начались испытания и в 1950 году началась эпидемия. Эта болезнь, которую распространяли москиты, нещадно косила ряды ушастых. Выживал только каждый двадцатый. Постепенно кролики выработали иммунитет, и в 1990 году на них обрушили другую болячку.

На сегодня Австралия победила нашествие кроликов, но остались другие напасти.

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