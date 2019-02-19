Что нужно знать о хорьках

Мода на хорьков вряд ли прошла мимо вас. Тем более, если вы интересуетесь домашними животными. Последние 10-15 лет в нашей стране хорькам уделяется то же внимание, что и более привычным для нас домашним животным. В Европе эти зверьки стали популярны уже сорок лет назад. Наибольшей популярностью хорьки пользуются в Японии и США.

Хорьки — хищные животные семейства куньих. Этих животных одомашнили очень давно — около тысячи лет назад. Произошло это в средиземноморском регионе. Хорьки оказывали людям помощь: ловили грызунов-вредителей. В отличие от кошек хорьки обладают такой гибкостью и таким строением, что могут лазить по труднодоступным местам. И это позволяет им охотиться, а также быть незаменимыми в ловле грызунов.

Названия хорька существуют разные: например, фуро (лат. — маленький вор), фретка (пришло из польского языка), хонорик (помесь хорька и норки, называть так хорька неправильно, однако эта ошибка все равно делается).

Хорькам присуща хитрость, ловкость, сообразительность, активность, любознательность. Маленькими ворами их прозвали недаром: они действительно склонны к этому. Хорьки воруют и прячут украденное в местечки, которые обозначили в квартире как свои норы. Несмотря на то, что хорек одомашнен, как оказалось, давно, он все равно очень похож на своего предка и вместе с тем остается диковатым и хищным, даже проживая дома. Хорьки более активны ночью. Днем они много спят, и хозяева должны быть готовы к тому, что пик жизнедеятельности придется именно на ночь.

Что является проблемой, так это склонность хорьков рыть норы, доставшаяся им генетически. Таким образом, любителям выращивать комнатные растения стоит расставить приоритеты, прежде чем заводить хорька. С появлением питомца придется убрать все растения в недоступное место, что сделать довольно сложно.

К сожалению, то, что ценилось нашими предками в хорьках, для нас может стать проблемой: гибкость и тонкость животных позволяет им забраться в такие щели, откуда самостоятельно порой зверек не может выбраться. Это опасно для жизни хорька. Поэтому ясно, как внимательно нужно относиться к подобному питомцу.

В квартире должен быть оборудован вольер либо клетка. Пока хозяев нет дома, хорек должен находиться в этом собственном жилище. Также, по возможности, стоит заделать все особо узкие щели в доме: расстояние между мебелью и полом и т. д., а еще придется поддерживать в квартире максимальный порядок, чтобы ценные вещи, документы, драгоценности и прочее не оказалось в "норе" любимца, а также чтобы любая из личных вещей не стала его игрушкой.

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