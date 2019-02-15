Лысые морские свинки: содержание и уход

Продолжительность жизни лысой морской свинки и ее состояние, само собой, зависят как от генетики, так и от условий содержания. Это касается всякого животного. Лысая морская свинка любой породы доживает максимум до шести лет. Бывают и исключения, когда продолжительность жизни составила более длительный срок. Животные с такой сложной генетикой, как у лысых морских свинок, требуют особого внимания, пусть их содержание и не кажется чем-то особенным. Однако и в простом нельзя допустить недочетов.
Для проживания такого питомца нужна клетка, аквариум или террариум, потому как последние два лучше защищают от сквозняков и имеют лампу. На дне должны быть толстым слоем выстланы опилки, однако древесный наполнитель использовать не стоит: тонкая кожа свинки может поцарапаться. Клетка должна хорошо закрываться, так как активность морских свинок высока, и они часто с легкостью преодолевают препятствие в виде обыкновенного засова. Без присмотра хозяина выбравшееся на волю животное может получить травму или умереть.
Как и бесшерстные породы любых других зверей, лысые морские свинки нуждаются в особом уходе, это тонкие и чувствительные животные. Перепад температуры может повлиять на их здоровье. Таким образом, минимум для их содержания — это 22 градуса. Повышение температуры — это тоже стресс и риск.
Лысые морские свинки едят в два раза больше обычных. Кожу этих животных нужно смазывать кремом, чтобы предотвратить сухость и трещины. Когти регулярно нужно стричь, также стоит помнить, что коготки растут крайне быстро. Чистка клетки, само собой, тщательна и регулярна: смена всей подстилки раз в три дня, а также мытье и дезинфекция клетки — раз в неделю.
Правильный подход к питанию животного — также один из факторов, влияющих на здоровье и продолжительность жизни. Как уже упоминалось, голые свинки едят больше обыкновенных. Это связано с особенностями обмена веществ. Вместе с тем перекармливание для них также очень опасно. В рацион зверька входит сено/трава, овощи, фрукты, корнеплоды, зерно (овес, ячмень, кукуруза)/специальный корм для морских свинок. К корму добавляется немного мела, соли, витаминов, минералов.
Чистая вода должна быть в доступе постоянно: менять воду нужно от трех до пяти раз в день. Лысым свинкам запрещается употреблять в пищу чеснок, любые грибы, лук, редис, пасленовые, продукты животного происхождения, острое, жирное, сладкое, соленое.
Двухдневное голодание приводит к тому, что морская свинка погибает.
Источник фото: pets2.me
Читайте также:
Лысые морские свинки: история возникновения
Морские свинки: как ухаживать и содержать
Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Представитель от США на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Украине Крым и Донбасс.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".