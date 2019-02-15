Лысые морские свинки: содержание и уход

Продолжительность жизни лысой морской свинки и ее состояние, само собой, зависят как от генетики, так и от условий содержания. Это касается всякого животного. Лысая морская свинка любой породы доживает максимум до шести лет. Бывают и исключения, когда продолжительность жизни составила более длительный срок. Животные с такой сложной генетикой, как у лысых морских свинок, требуют особого внимания, пусть их содержание и не кажется чем-то особенным. Однако и в простом нельзя допустить недочетов.

Для проживания такого питомца нужна клетка, аквариум или террариум, потому как последние два лучше защищают от сквозняков и имеют лампу. На дне должны быть толстым слоем выстланы опилки, однако древесный наполнитель использовать не стоит: тонкая кожа свинки может поцарапаться. Клетка должна хорошо закрываться, так как активность морских свинок высока, и они часто с легкостью преодолевают препятствие в виде обыкновенного засова. Без присмотра хозяина выбравшееся на волю животное может получить травму или умереть.

Как и бесшерстные породы любых других зверей, лысые морские свинки нуждаются в особом уходе, это тонкие и чувствительные животные. Перепад температуры может повлиять на их здоровье. Таким образом, минимум для их содержания — это 22 градуса. Повышение температуры — это тоже стресс и риск.

Лысые морские свинки едят в два раза больше обычных. Кожу этих животных нужно смазывать кремом, чтобы предотвратить сухость и трещины. Когти регулярно нужно стричь, также стоит помнить, что коготки растут крайне быстро. Чистка клетки, само собой, тщательна и регулярна: смена всей подстилки раз в три дня, а также мытье и дезинфекция клетки — раз в неделю.

Правильный подход к питанию животного — также один из факторов, влияющих на здоровье и продолжительность жизни. Как уже упоминалось, голые свинки едят больше обыкновенных. Это связано с особенностями обмена веществ. Вместе с тем перекармливание для них также очень опасно. В рацион зверька входит сено/трава, овощи, фрукты, корнеплоды, зерно (овес, ячмень, кукуруза)/специальный корм для морских свинок. К корму добавляется немного мела, соли, витаминов, минералов.

Чистая вода должна быть в доступе постоянно: менять воду нужно от трех до пяти раз в день. Лысым свинкам запрещается употреблять в пищу чеснок, любые грибы, лук, редис, пасленовые, продукты животного происхождения, острое, жирное, сладкое, соленое.

Двухдневное голодание приводит к тому, что морская свинка погибает.

Источник фото: pets2.me

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