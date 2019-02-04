Морские свинки: как ухаживать

Любое домашнее животное нуждается в правильном уходе. За кем-то ухаживать сложнее, за кем-то — легче. Тем не менее любому существу нужна забота. Морские свинки тут не исключение. Другое дело, что эти милые существа с покладистым характером не нуждаются в сложном и затратном уходе. Единственное исключение — это свинки без шерсти или с очень длинной шерстью.

Клетка для морской свинки

Главное требование, предъявляемое к клетке, — это ее размеры. Клетка должна быть просторной. Животное должно себя чувствовать свободно. Хорошо, если свинка может побегать и вставать во весь рост. Хорошо подойдет клетка прямоугольной формы.

Вторым важным фактором является материал. Лучше всего брать клетку с металлическими прутьями. Такую клетку легко убирать и проводить дезинфекцию. Не стоит брать деревянную клетку. Эти клетки недолговечны и сильно впитывают влагу. В сырой деревянной клетке могут заводиться паразиты.

Аквариумы также не годятся на роль дома для свинки. Они плохо проветриваются, и их проблематично убирать. Исключением являются вольеры из оргстекла, они сконструированы таким образом, что свинке в них комфортно.

Дно клетки не должно быть из сетки. Лапки животного очень чувствительны, и ходьба по прутьям будет причинять сильный дискомфорт.

Обязательными атрибутами для клетки являются домик для животного, поилка, кормушка, минеральный камень для зубов, препятствия и игрушки.

Обязательно используйте наполнитель. Хорошо подойдут опилки или тертые початки кукурузы. Ни в коем случае не используйте в качестве подстилки вату. Это может быть очень опасно.

Место для клетки с морской свинкой

Клетку со свинкой нужно установить в светлом месте комнаты. Желательно на уровне груди. Так животному будет легче общаться с вами, а вам будет легче следить за состоянием животного и клетки.

Нельзя ставить клетку на подоконник. Морские свинки сильно восприимчивы к солнечному свету и жаре, также они плохо переносят сквозняки.

Старайтесь поддерживать в помещении, где находится животное, постоянную температуру. Если вы решите проветрить помещение, то лучше вынести животное на это время.

Уборка клетки морской свинки

Клетка со свинкой нуждается в ежедневной несложной уборке. Нужно убирать остатки несъеденной пищи и менять воду. Подстилку нужно менять каждые два-три дня.

Раз в месяц нужно делать генеральную уборку. Клетка полностью моется и дезинфицируется. Подстилка меняется. Также дезинфицируются все предметы в клетке. На время уборки свинку можно выпустить погулять по квартире.

В целом уход за этим животным несложный, но обязательный. Поэтому перед приобретением свинки точно решите, что сможете за ней ухаживать.

Читайте также:

Морские свинки: как ухаживать и содержать

Почему морская свинка боится воды

Животные: все о морских свинках

Приручаем морскую свинку