Лысые морские свинки: история возникновения и породы

Обыкновенная морская свинка, несомненно, более популярна в качестве домашнего животного, нежели голая, однако и последние набирают популярность в настоящее время. Своеобразное животное, которое не вызывает аллергии, — такова голая морская свинка.
Конечно, ее специфический вид не у каждого вызовет умиление, но довольно многим полюбились эти животные, имеющие свои особенности. Так кто-то предпочитает лысых кошек обыкновенным или даже лысых крыс их сородичам, покрытым шерстью, а кто-то не готов даже к виду обыкновенной крысы. Но, несомненно, голые морские свинки достойны внимания.
История возникновения этого животного связана с экспериментом. Над появлением породы работали ученые из Канады и США. Задачей было создать уникальную породу, и в 1976 году появились первые результаты.
Морские свинки, появившиеся первыми, были альбиносами, но со временем, благодаря дальнейшей работе, получилось вывести животных с разнообразным окрасом и цветом глаз. Работы по усовершенствованию породы проводятся до сих пор. ученые пытаются сделать генофонд свинок лучше, а также привить им нужные качества.
К сожалению, эти животные имеют очень слабый иммунитет, их здоровье страдает.
Две основные породы лысых морских свинок — это скинни и болдуин. Вторая порода старше первой на целых 20 лет. Соответственно, порода болдуин произошла от первоначальной — скинни.
Длина свинки породы скинни — до 35 сантиметров, вес достигает одного килограмма. На коже существует шерсть, которая очень тонка и незаметна. Таким образом, кожа очень нежная и приятная на ощупь. Цвет глаз животного зависит от окраса, уши округлы и поставлены широко, хвост такой маленький, что может вовсе остаться незамеченным.
Вследствие частого скрещивания родственников, в строении животного наблюдаются свои изъяны: например, иногда проявляется искривление позвоночника или лап, также неправильная форма головы и т. п. Тем не менее, это не является угрозой жизни животного, и если эстетически это не приносит беспокойств, то не стоит волноваться.
Болдуины же, чья порода вышла из скинни, имеют свои особенности. Они гораздо меньше скинни, их длина, достигшая максимума, — 25 сантиметров. На коже вовсе отсутствует шерсть. Тем не менее, детеныши рождаются с наличием шерсти, однако начинают лысеть спустя пять дней. Так через две недели они становятся абсолютно лысыми. У болдуинов крупная голова, висящие уши, нос иногда с горбинкой, выразительные глаза, цвет которых также зависит от окраса.
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