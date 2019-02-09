Косметика для животных: какую и как выбрать

Конечно, использование косметики и специальных средств для ухода за питомцами — для многих спорный вопрос. Люди обожают ссылаться на естественность, и многие считают, что процесс вмешательства в гигиену животного неприемлем, потому что в природе все предусмотрено.

Однако стоит помнить, что животные одомашнены и живут рядом с человеком, а также множество пород является искусственно выведенными. Поэтому не стоит категорически отрицательно относиться к средствам для гигиены животных, ведь эта помощь может принести пользу как животному, так и человеку.

На данный момент существует множество косметических средств для животных. Эти средства запрещается использовать людям, так же как и средства для людей запрещается использовать для животных. Такой эксперимент может закончиться плачевно для питомца, и он будет страдать от раздражения на коже, а шерсть его станет тусклой и ломкой.

Сегодня ассортимент косметики для животных велик. Чем большей заботой мы привыкаем окружать наших питомцев, чем у большего количества людей есть на это желание, время и средства, тем более популярны становятся новые средства и процедуры.

Косметику для животных можно купить как в зоомагазинах, так и в ветеринарных аптеках. Существуют средства для разных пород, разной длины шерсти, даже для того или иного окраса. Учитывается также и структура кожи.

Что касается шампуней, то они различаются практически по тем же признакам, что и шампуни для людей: питательный шампунь, лечебный, увеличивающий объем и т. д. Существуют также и сухие шампуни, что является новшеством.

Помимо шампуней, можно найти и иные средства для ухода за шерстью животного: кондиционер, средство для улучшения объема шерсти, средство, обеспечивающее антистатический эффект, а также облегчающее расчесывание.

Как уже было сказано, своеобразной новинкой является сухой шампунь для животных. Этот шампунь прекрасно подходит тем питомцам, которые боятся воды. В случае, если питомец путешествует вместе с хозяином, такое средство также удобнее обыкновенного. Впервые сухой шампунь для животных был предложен в магазине корейской косметики.

Никогда не стоит забывать, что средства, предназначенные для людей, сухие или нет, противопоказано использовать для животных.

Подобрать нужную вашему питомцу косметику можно самостоятельно. Для этого нужно проявить внимание и немного терпения. Изучите тип шерсти питомца, пожалуй, это основное, что позволит сделать правильный выбор. Если не решаетесь подбирать средство самостоятельно, можно обратиться к специалисту.

Стоит также помнить, что в основном средства для животных сильно концентрированы, поэтому необходимо ознакомиться с инструкцией по применению перед использованием.

Читайте также:

Морские свинки: как ухаживать и содержать

Домашние животные и болезни людей. Видео

"Мимимишность": домашние питомцы творят добро