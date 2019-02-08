"Собака бывает кусачей..." Что делать после укуса

В последнее время все чаще в прессе сообщают о том, что на людей нападают бродячие собаки. Это связано с тем, что люди часто не понимают ответственности за свое животное: как только сталкиваются с трудностями, тут же выбрасывают питомца.
И, конечно, такое озлобленное или больное животное может укусить. Давайте вначале разберемся, как предотвратить нападение.
Ни в коем случае не дразните собак, не бегайте возле них и тем более за ними. Не преследуйте собаку, если она хочет где-то спрятаться.
Не лезьте к собаке, если она ест или заботится о щенках, не заходите на территорию животного. Не трогайте собаку, если она спит.
Ни в коем случае не кидайтесь разнимать дерущихся собак, если нет рядом владельцев. Также не подходите к домашней собаке без присутствия хозяина.
Если собака подошла вас понюхать, спокойно позвольте ей это сделать. Как правило, на этом все закончится.
И еще! Есть один старый способ, который хорошо действует на бродячих собак. Если собака проявила к вам агрессию, сделайте вид будто поднимаете камень и замахнитесь. Обычно это хорошо действует на одиночных бродячих псов.
Если вас все-таки укусила собака, то первые сутки самые важные.
Если течет кровь, то постарайтесь зажать рану чистой тканью. Если кровотечение не остановилось в течение 15 минут, нужно звонить в "скорую". Если удалось остановить кровь, то очень тщательно промойте рану. Травмированную конечность держите выше груди, так вы снизите отек.
Важно понимать, что в травмпункт нужно идти в любом случае. Даже если животному и не удалось прокусить до крови, бывают микротрещины, в которые попадает слюна. Узнать адрес ближайшего травмпункта, можно по номеру "скорой".
Приготовьтесь к тому, что уколы все-таки делать придется. И это наименьшее зло. Мучительная смерть от бешенства не стоит нескольких уколов. Тем более, что времена сорока уколов в живот давно прошли и сегодня все значительно проще.
Обязательно наблюдайте за ранами. Раны от укусов могут сильно загноится. Не пренебрегайте антибиотиками, выписанными врачом. И самое главное — не пропускайте прививки. Один пропуск может свести на нет все лечение.
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