Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе

Выгуливать кошку или нет, решает сам хозяин. Нет ничего страшного, если животное не будет выходить на улицу. Но все-таки прогулки могут существенно разнообразить жизнь животного, подарить новые ощущения и заметно укрепить здоровье.
В то же время тут есть свои нюансы. Если кошке понравится, то она начнет устраивать серенады под дверью, также она может вырваться из шлейки и убежать. Да и сама улица может быть опасной с точки зрения инфекций.
Если вы все-таки решили гулять, тогда несколько советов.
— Перед прогулками кошка нужно сделать все прививки. Улица для неподготовленного животного очень опасна.
— Обязательно необходимо обрабатывать животное против паразитов. Клещи и блохи поджидают на каждом шагу, на пушистом теле кошки найти клеща очень трудно. А предупредить блох легче, чем избавляться от них. Также не стоит забывать проходить ежегодную дегельминтизацию.
— Приучайте кошку к шлейке еще дома. Первый выход на улицу будет стрессом для животного, оно попытается вырваться и убежать. Если шлейка будет уже знакома, этот этап пройдет легче. Внимательно проверяйте, хорошо ли сидит шлейка. Были случаи, когда животное убегало и его не могли найти.
— При первых прогулках используйте переноску. Даже если животное спокойное, резкий звук может испугать его, и тогда вы можете здорово пострадать от когтей. Были случаи, когда люди теряли глаза. Так будет спокойнее и вам, и животному.
— Для прогулки выбирайте уединенное место, подальше от шумных дорог. Конечно, нельзя гулять там, где выгуливают собак.
— Дайте животному свободу, просто откройте переноску и ждите. Кошка сама должна выйти, не стоит ее подгонять. Но помните, что шлейка уже должна быть надета.
— В отличие от собаки на прогулке вы должны ходить за кошкой, а не наоборот. Не тяните и не дергайте шлейку. По сути, это не вы, а кошка выгуливает вас.
— Ни в коем случае не позволяйте животному подбирать что-то на улице, а тем более, есть. Не разрешайте есть даже траву. Именно на траве может быть множество паразитов. Лучше использовать пророщенный овес дома.
— Поскольку первые прогулки — стресс для животного, поддержите, а не пугайте его. Ваш питомец очень нуждается в опеке, хвалите и ласкайте кошку, покажите ей, что опасности нет и вы рядом.
— Внимательно наблюдайте за животным. Любое резкое изменение в поведении должно быть сигналом к окончанию прогулки. Как только животное запаниковало, лучше сразу вернуться домой.
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