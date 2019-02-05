Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Зоосфера » Рыбы
События Клубы Товары и услуги Ветеринария Интересное Конкурсы Эксперт Собаки Птицы Лошади Кошки Грызуны Рыбы
Автор Екатерина Журавлева

Аквариумистика: почему этим полезно заняться

Зоосфера » Рыбы

Уже давно человек может прикоснуться к красоте подводной жизни путем взаимодействия с рыбами как домашними животными. Серьезный подход к обустройству аквариума часто связан не только с хобби человека и любовью к рыбам, но также с эстетическим восприятием подводного мира и особым отношением к таковому.

Аквариумистика: почему этим полезно заняться. 398412.jpeg

Таким образом, установка аквариума часто связана не только с тем, чтобы обеспечить питомцам-рыбам хорошие и правильные условия для проживания, но и с тем, чтобы это выглядело определенным образом.

Аквариумистика имеет популярность давно и по всему миру. Это интересно, доступно, познавательно и развивает вкус. Специализированные магазины существуют во многих странах, как и поклонники рыб, других подводных жителей и соответствующих растений. Вместе с тем количество нужной информации велико: начиная со специальных книг и заканчивая, конечно, интернетом. Поэтому даже любители могут на сегодняшний день заняться содержанием и разведением рыб.

Минимум, который нужно знать о поддержании жизни рыб, — это правила относительно обеспечения поступления кислорода, освещения и питания.

Что касается аквариума, то самое главное — это подходящий размер для тех рыб, которых планируется завести. Вместе с этим дизайн также должен быть удобен. Само собой, помимо функциональности, важен и внешний вид аквариума, ведь он отличное декоративное дополнение к интерьеру комнаты.

На сегодняшний день существует множество моделей аквариумов: квадратные, круглые или прямоугольные. Угловой аквариум поможет сэкономить место в помещении, а также обеспечить лучший обзор.

Существенная причина заняться аквариумистикой — это свидетельство психологов о том, что данное занятие помогает человеку обрести больше спокойствия и уравновешенности. Вместе с этим, офтальмологи, говоря об этом занятии и содержании рыб в принципе, сообщают о благотворном влиянии на зрение. Также благодаря наличию аквариума можно не волноваться о сухости воздуха в квартире, потому что происходит достаточно хорошее увлажнение, что, как известно, очень полезно, особенно в холодное время года.

Искусство разведения рыб подойдет для тонко чувствующих, интересующихся, любознательных, неравнодушных к природе и ее красоте, словом, самых разных людей, в том числе и для детей. Просто не бойтесь попробовать сделать это, а если начали, то, пожалуйста, отнеситесь к этому основательно и серьезно. Благодаря всему людскому опыту в аквариумистике и всей существующей информации на эту тему начать не так сложно. Вы сможете изучить все подробности и нюансы, а если есть интерес, то наверняка легко справитесь с этим делом, и оно станет еще более интересным.

Читайте также:

Зачем продавцы красят аквариумных рыбок

Аквариумная психотерапия: выбираем темный угол

Как создать великолепные условия в аквариуме

Аквариумная психотерапия: цвет и свет имеют значение?

Осьминог: подводный мастер строительства и маскировки

Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы рыбы интерьер аквариум аквариумистика домашние питомцы домашние любимцы аквариумные рыбки
Обсудить
Актуальная аналитика
Туризм
Путешествие в одиночестве: как сохранить позитив
Рыбы
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
Недвижимость
Как быстро и выгодно продать квартиру
Новости Все >
В НИИ Минобороны предложили разрешить боевым роботам самостоятельно применять оружие
США предложили на пост главы Всемирного банка его критика
Трамп планировал инвестировать в "Охотный Ряд" на Манежной площади — Лужков﻿
Посол РФ в Иране назвал "уткой" сообщения о боях пророссийских и проиранских сил в Сирии
Перепланировка сгоревшей квартиры дочери Башмета на Никитском бульваре оказалась законной
Порошенко попугал украинцев Путиным, который "стоит за углом"
Голландский политик принял ислам после работы над книгой с его критикой
Кемеровчанин воспитывал сына, привязывая его цепью к гире
Практика удержания залога за съемное жилье может исчезнуть в России к 2021 году
В Роскомнадзоре ответили на расследование о "секретной космической станции"
Сейчас читают
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Кошелек
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО Видео 
Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден
Власть
Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден
Читательский топ
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
"Минута до залпа": опубликованы поводы для начала ядерной войны
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах

Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.

В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
Точка зрения
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Политика. Новости и аналитика
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Новости Украины
Украина намерена вернуть Крым и Донбасс своим высоким благосостоянием

Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.

Украина намерена вернуть Крым и Донбасс своим высоким благосостоянием
Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД и приступает к созданию новых видов ракет
Военные новости
Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД и приступает к созданию новых видов ракет
Военные новости
Трамп не исключает военного вторжения в Венесуэлу
Новости Украины
Зеленский проведет переговоры с Путиным в случае победы на выборах
Советское наследие
﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов

Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...

﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов
О том, как барсук превратился в сурка
Мировое наследие
О том, как барсук превратился в сурка
Военные новости
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
Военные новости
США вышли из ДРСМД ради прибыли своего ВПК
Руслан Веснянко И хочется, и колется: "Нафтогаз" на распутье Руслан Веснянко Игорь Буккер Яшка - капитан одесского подполья Игорь Буккер Соломон Соловьев Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В Киеве раскритиковали соглашение о зоне свободной торговли с ЕС
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Порошенко пообещал "штурм" Керченского пролива кораблями с иностранцами
Порошенко пообещал "штурм" Керченского пролива кораблями с иностранцами
Как Путин будет защищать православных на Украине?
Как Путин будет защищать православных на Украине?
Как Путин будет защищать православных на Украине?
На капитана задержанного японского судна возбудили административное дело
Порошенко попугал украинцев Путиным, который "стоит за углом"
Кубанским сиротам купили бывшие тюремные бараки по цене квартир
Порошенко попугал украинцев Путиным, который "стоит за углом"
Ученые назвали здоровую диету простым способом избавления от депрессии
Тарифы за техобслуживание газового оборудования в жилых домах могут сделать едиными﻿
Практика удержания залога за съемное жилье может исчезнуть в России к 2021 году
Bloomberg: Путин мечтает сделать Россию "красивее" США и Европы
Россия увеличит дальность ракет в ответ на выход США из ДРСМД
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Спецслужбы Литвы объявили Россию главной угрозой
История и современность Все >
Первый человек, сделавший фотографию - Луи Дагер
Первый человек, сделавший фотографию - Луи Дагер
Самые скандальные платья в истории
Самые скандальные платья в истории
Экзоскелет для армии России: "дуракоустойчив" и надежен
Экзоскелет для армии России: "дуракоустойчив" и надежен
Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов
Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов
Россия увеличит дальность ракет в ответ на выход США из ДРСМД
Россия увеличит дальность ракет в ответ на выход США из ДРСМД
Порошенко пообещал "штурм" Керченского пролива кораблями с иностранцами
Порошенко пообещал "штурм" Керченского пролива кораблями с иностранцами
На капитана задержанного японского судна возбудили административное дело
На капитана задержанного японского судна возбудили административное дело
Как маршал Франции стал королем Швеции и причем здесь Россия
Как маршал Франции стал королем Швеции и причем здесь Россия
С чего начались маккартизм и "охота на ведьм"
С чего начались маккартизм и "охота на ведьм"
Приморцы разбудили спавшего в дупле медведя для селфи
Приморцы разбудили спавшего в дупле медведя для селфи
Отставки и посадки: Кремль начинает чистку элит
Отставки и посадки: Кремль начинает чистку элит
Женское Все >
Снег в теплицу- хороший урожай осенью
Снег в теплицу- хороший урожай осенью
Гладиолусы - пошаговая инструкция по выращиванию
Гладиолусы - пошаговая инструкция по выращиванию
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
От операций умирают чаще, чем от ВИЧ, туберкулеза и малярии
От операций умирают чаще, чем от ВИЧ, туберкулеза и малярии
Гемофилия: как жить полноценной жизнью
Гемофилия: как жить полноценной жизнью
Модный приговор оплошал
Модный приговор оплошал
То, от чего придётся отказаться, узнав о беременности
То, от чего придётся отказаться, узнав о беременности
Анна Семенович рассказала про любовь
Анна Семенович рассказала про любовь
Способом избавления от депрессии стала диета
Способом избавления от депрессии стала диета
Несложные правила омоложения шеи
Несложные правила омоложения шеи
Нейрохирурги испытали метод "щекотки" мозга во время операции
Нейрохирурги испытали метод "щекотки" мозга во время операции
Ученые создают прибор, который определяет уровень стресса
Ученые создают прибор, который определяет уровень стресса
Мужское Все >
Европейцы пьют больше россиян
Европейцы пьют больше россиян
«Бразильский вампир»: занимательные факты о рыбе кандиру
«Бразильский вампир»: занимательные факты о рыбе кандиру
Готический стиль: история и основные приемы
Готический стиль: история и основные приемы
Делаем ремонт: на чем не стоит экономить?
Делаем ремонт: на чем не стоит экономить?
Ретро: основные атрибуты, история и отличие от стиля "винтаж"
Ретро: основные атрибуты, история и отличие от стиля "винтаж"
"Умный дом". Что это за система и почему она необходима вам прямо сейчас?
"Умный дом". Что это за система и почему она необходима вам прямо сейчас?
Дизайн спальни из дерева
Дизайн спальни из дерева
16 шагов для начинающего бодибилдера
16 шагов для начинающего бодибилдера
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Воспаление хитрости у союзников угрожает ПЦУ
Воспаление хитрости у союзников угрожает ПЦУ
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
Морские свинки: как ухаживать
Морские свинки: как ухаживать
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Приручаем морскую свинку
Приручаем морскую свинку
Может ли жизнь на Марсе скрываться глубоко под землей?
Может ли жизнь на Марсе скрываться глубоко под землей?
Каковы причины землетрясений
Каковы причины землетрясений
Сегодня новолуние. Есть шанс прервать черную полосу в жизни
Сегодня новолуние. Есть шанс прервать черную полосу в жизни
Китайские археологи вскрыли древнее захоронение полное золота
Китайские археологи вскрыли древнее захоронение полное золота
Не чернобыльская, а французская "зона отчуждения"
Не чернобыльская, а французская "зона отчуждения"
На Гавайях лицам моложе 100 лет запретят продавать сигареты
На Гавайях лицам моложе 100 лет запретят продавать сигареты
Цвет Мирового океана изменится к концу столетия
Цвет Мирового океана изменится к концу столетия
Все старые и подозрительные автобусы запретят эксплуатировать
Все старые и подозрительные автобусы запретят эксплуатировать
Южная Америка
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле

Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.

Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
Евросоюз
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Ближний Восток
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Балканы
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
Южная Америка
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
На Украине стартовал большой политический карнавал
Новости Украины
На Украине стартовал большой политический карнавал
Япония и Курилы - вещи несовместные
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
Европа и Иран репетируют независимость от США
Евросоюз
Европа и Иран репетируют независимость от США
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ