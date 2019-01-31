Собаки седеют из-за стресса

Известно, что у человека седые волосы могут появиться не только с возрастом, но и из-за пережитого стресса. Происходит это из-за того, что гормоны стресса заставляют стволовые клетки покидать волосяные сумки, после чего отсутствует восстановление пигментных клеток и волос обесцвечивается и продолжает расти таким.

Многие хозяева собак порой замечают седину в шерсти своих любимцев, и это касается не только пожилых собак. В основном преждевременная седина появляется на морде собаки. С чем это связано? Влияет ли стресс на преждевременную седину у животных?

В Applied Animal Behaviour Science вышла статья, в которой исследователи утверждают: как и люди, собаки склонны седеть в результате тревоги, волнений и пережитых стрессов.

Исследователи поговорили с хозяевами собак, которых встретили в ветеринарных клиниках и иных местах, и предложили ответить на вопросы специального бланка. Согласившихся побеседовать оказалось 400 человек, а вопросы в бланке касались поведения, возраста и здоровья собаки. Также делалась фотография собаки.

Таким образом составлялся психологический портрет животного. Выявлялось, склонен ли он к чувствительности, к порче вещей в отсутствие хозяев, ощущает ли страх, когда видит группу людей, или, наоборот, готов к контакту, как реагирует на визит к врачу — не выпадает ли у него из-за этого шерсть.

Отдельно оценивалась степень импульсивности питомцев: на какое время приходится активность, как ведет себя с людьми, не бросается ли и т. д. Это узнавалось для того, чтобы понять, насколько собака склонна к чувствительности, переживаниям и стрессу.

После того как вся информация была собрана, исследователи сопоставляли характеристику собак и фотографии. На морде собак выявлялось наличие или отсутствие седины. Исключались из исследования только пожилые собаки, которые поседели уже из-за возраста. Для того чтобы оценить ситуацию более достоверно, исследователи приглашали сторонних людей, чтобы те посмотрели на фотографии и данные свежим взглядом.

Исследование показало: животные, склонные к тревогам (они бурно реагировали на громкие звуки, незнакомцев, имели импульсивный характер и были чувствительны к различным ситуациям), имели в шерсти преждевременную седину, выраженность которой не зависела от медицинской истории.

Возможно, это исследование может помочь как тем, чья профессия связана с собаками, так и другим людям: взглянув на незнакомую собаку, можно понять, насколько она неспокойна.

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