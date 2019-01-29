Как содержать декоративных мышей

Декоративные мыши часто становятся для людей любимыми питомцами. Это неприхотливые в содержании животные, способные подарить положительные эмоции. Может быть, для многих одним из решающих факторов становится то, что этим зверькам нужно мало места и мало корма, а также, как кажется, минимальный уход. Ознакомимся с нюансами относительно содержания декоративных мышей.

Для проживания мыши дома нужен аквариум или контейнер-террариум с решетчатой крышкой, которая нужна обязательно, так как мыши отлично прыгают в высоту. Также подойдет и клетка из металлической сетки. Минус клетки состоит в том, что за мышами не очень удобно наблюдать сквозь решетку. Если же вы выбрали клетку, то ее стоит поставить в лоток, заполненный опилками слоем до четырех сантиметров. Гнездо часто представляет собой коробку либо ненужный цветочный горшок с отбитым краем.

Что важно для мышей, так это разнообразие, поэтому стоит позаботиться об организации такового, как минимум, внутри клетки. Лестницы, веточки, пеньки, колесо, и т. д. — все это очень понравится грызунам. Внимание, колесо не должно быть пластмассовым. Вообще избегайте пластмассовых предметов и частей клетки, так как мыши могут легко это сгрызть.

Регулярно нужно мыть жилище горячей водой и хозяйственным мылом, желательно делать это чаще, а также необходимо менять опилки. Вместе с этим содержимое клетки тоже нуждается в чистке.

При выборе места для клетки учитывайте, что мыши могут простудиться: они чувствительны к сквознякам, а простуда ведет мышей к гибели.

Мыши всеядны. Но это не значит, что нужно злоупотреблять этим и кормить питомца неправильно. Например, категорически нельзя давать мышам сладости, шоколад, жирное, острое.

Суточная норма еды для мыши — чайная ложка зерна. Зверьку не повредит наличие мела в клетке. Старайтесь не перекармливать мышь. Воду стоит давать только в специальных поилках-капельницах.

Будьте предельно внимательны, если вы решили выпустить мышь погулять по квартире. Во-первых, стоит следить за собой, чтобы не раздавить зверька или не наступить на него. Во-вторых, стоит следить за мышью, ведь она может проникнуть туда, откуда ей сложно будет выбраться, или получить травму, а также испортить ваши вещи. В любом случае, жить мышь должна в клетке, а гулять на столе или на руках хозяина.

Лучшим вариантом будет завести сразу несколько мышей. Для животных это будет хорошо, так как мыши не одиночки. Вопрос пола стоит поднимать лишь в том случае, если вы задумались о разведении мышей либо если не хотите разводить их, но приобретаете несколько зверьков.

Продолжительность жизни мыши — до трех лет. Старайтесь приобретать животных в проверенных местах, где вас не обманут, и только молодых, иначе вам придется жить со своим любимцем совсем недолго.

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