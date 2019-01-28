Рыбы способны узнать человека в лицо

Для многих животных, особенно если говорить, к примеру, о земноводных, узнать человека в лицо — непросто. Это напрямую связано с умственными способностями и зрением.

Для тех, кто не считывает информацию о внешности человека таким же образом, как люди, сложно определить различие лиц. Для этого нужно хорошо разглядеть и проанализировать внешность человека. В нашем мозгу есть определенный участок, который отвечает за анализ чужих лиц: веретенообразная извилина, работающая совместно с другими областями мозга.

Что касается животных, то долго существовало одно мнение: умение различать лица присуще только видам с высокоразвитой нервной системой, к примеру, приматам. Позже выяснилось, что подобная способность есть у врановых. С этими птицами был проведен соответствующий эксперимент. В ходе эксперимента подопытные узнавали людей именно по чертам лица. То же можно сказать и о некоторых крупных попугаях, вроде ара. Птицы как таковые отличаются прекрасным зрением и сложностью в строении мозга.

Никак нельзя было ожидать, чтобы, к примеру, рыбы смогли уловить различия в лицах. Мы привыкли недооценивать способности рыб, низводя их до ничего не понимающих глупых существ, наверное, просто потому что они совсем не похожи на нас. Но, пожалуй, мы преуменьшаем способности мозга рыб.

Исследователи из нескольких университетов попробовали научить рыб узнавать одно лицо среди многих, и им это удалось. Эксперимент проводился на рыбах брызгунах. Они обитают в тропических пресных водоемах и известны необычным способом охоты: рыбы плюют в жертву (насекомое) струей воды и сбивают ее. Само собой, охотиться таким образом сложно, нужно хорошо прицелиться и рассчитать скорость струи.

Доктор Ньюпорт, руководитель исследования, и ее коллеги ставили над аквариумом с брызгуном экран, на котором высвечивались изображения с фотографиями разных людей, и приучали рыб плевать в одно и то же лицо. После этого то самое лицо показывали вместе с другими, и оказалось, что рыбы узнают его.

Самым главным для рыб были именно черты лица, так как в случае, когда портреты делались неотличимы по цвету, яркости и форме головы, рыбы все равно плевали в правильное лицо.

Понятно, что эти рыбы не имели исторической потребности узнавать людей в лицо, а значит, способность эта приобретенная.

Таким образом становится понятно: для того чтобы развить подобный навык, не обязательно нужны высокоразвитые нейронные структуры.

Интересно было бы узнать, могут ли иные рыбы узнавать человеческие лица.

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