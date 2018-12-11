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Зоосфера
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Автор Маргарита Цветная

Попугай: неприхотливый питомец, ценящий хорошую беседу

Зоосфера

Если при выборе домашнего животного вы остановились на попугаях, то должны понимать, что в первую очередь они — птицы общительные. В природе попугаи живут стаями. Поэтому, если вы заводите только одного попугая, должны быть готовы уделять общению с питомцем достаточно времени.

Попугай – птица гордая. 395761.jpeg

Если же свободного времени у вас нет, то стоит подумать о приобретении пары для вашего попугая. В этом случае птицы становятся более независимыми. Однако при таком раскладе ручными они вряд ли будут.

Попугай не требует каких-то особых условий содержания. Нужна лишь достаточно просторная клетка, в которой он мог бы немного полетать. В клетке должны быть жердочки, которые позволят ему чувствовать себя комфортно, и несколько игрушек, чтобы было чем заняться.

Клетку лучше приобретать с металлическими прутьями, так как деревянные могут пострадать от мощного клюва попугайчика. В ней не должно быть особых "ступенек" или специфических украшений — это не несет в себе смысла и затрудняет эксплуатацию и уход за ней. Попугаи, как и многие другие животные, не любят запаха табачного дыма и не выносят сквозняков.

Единственное, что нужно учесть при покупке пернатого друга, — продолжительность светового для в вашем регионе. Попугаю нужно не менее 15-16 светлых часов в день.

Если естественного светового дня птице не хватает, можно восполнить потребность искусственным освещением. К тому же попугаи обычно просыпаются вместе с солнцем. Как только они встают, начинают общаться, иногда весьма громко. Если вы ставите клетку в спальне, учитывайте, что питомец не будет "охранять" ваш сон.

Попугаи, как и все другие животные, любят чистоту. Поэтому убирать в клетке необходимо регулярно, несколько раз в неделю.

На дно клетки можно подстелить газету или прокаленный песок. Здесь нужно помнить, что попугаи уязвимы к воздействию различных внешних паразитов, таких как пухоед или клещи. Поэтому уход за птицей требуется тщательный. Иногда клетку нужно промывать дезинфицирующими препаратами.

Кормить пернатого любимца требуется различными зерновыми: просо, овсом, пшеницей и другими. Но любят попугаи и фрукты с овощами, например, морковь, яблоки, персики.

Но все же главное для попугая — общение. При правильном воспитании попугай будет сам прилетать к вам, стоит выпустить его из клетки.

Он, конечно же, не кошка, которая будет ластиться и мурлыкать. Но и попугаи могут быть очень ласковыми. Сидя на плече, они могут потрепать вам волосы или поиграть с вашими руками. А при определенных условиях ваш попугайчик вполне может заговорить.

Попугай — это замечательный друг, которому нужна хорошая компания. Эта птица может стать настоящим членом вашей семьи, не хуже собаки или кошки.

Источник фото: krasnouhie.ru

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Темы птицы попугай домашние питомцы
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