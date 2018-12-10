Что нужно хомяку для счастливого соседства с человеком?

Нередко бывает так, что ребенок просит "какую-нибудь живность", и родители, недолго думая, заводят ему хомяка. Они не задумываются о том, что даже такому небольшому животному потребуется уход. Что же нужно знать перед покупкой?
Хомяки маленькие и очень хрупкие, при этом не требуют особых условий содержания. Ребенку необходимо подробно объяснить, что хомяк живой и обращаться с ним нужно осторожно. Поэтому такие питомцы лучше подойдут детям не младше 8-10 лет. Конечно, стоит убедиться, что у членов семьи нет аллергии на шерсть или опилки.
Хомяки живут от полутора до трех лет в зависимости от условий содержания. Итак, что же нужно хомяку для его счастливой хомячьей жизни?
В первую очередь нужно обратить внимание на размещение жилища хомяка. Клетка должна быть достаточно просторной, чтобы хомяку не было тесно.
Для большего его комфорта клетка не должна располагаться на сквозняке, к примеру, под кондиционером или обогревателем.
Воздух в помещении должен быть достаточно чистым и иметь температуру 18-21 градус по Цельсию, а само помещение — не излишне сырым.
Хомяки — ночные животные. Они могут быть несколько сонливыми днем, но — очень подвижными и любопытными по ночам. Если вы к этому не готовы, лучше отказаться от покупки этого животного.
А для того, чтобы удовлетворить потребности хомяка в движении, можно насытить клетку игрушками, туннелями, колесом и т. п. Пол клетки обычно засыпают опилками, мелко нарезанной бумагой или гранулированным наполнителем. Главное, чтобы он достаточно хорошо впитывал запах, у хомяков неплохое обоняние.
Поэтому подстилку в клетке необходимо менять еженедельно. Ежедневно необходимо забирать у хомяка остатки пищи. Они любят делать "запасы", которые со временем начинают подгнивать и плесневеть.
Для хомяков продают специальные смеси, которые состоят из различных злаковых. Также нужно подкармливать вашего нового любимца овощами и фруктами, но добавлять их небольшими порциями.
Любят хомяки и семечки, и сенегальское просо, которое продают для птиц. Нужен хомяку еще и минеральный камень, который обеспечивает их минеральными веществами и помогает точить зубы. Поить хомяка необходимо чистой свежей водой.
Хомяки привязываются к человеку сильнее, если в доме нет его сородичей. Когда хомяк появляется в доме, ему нужно дать время, чтобы привыкнуть к вам. Оставьте хомяка в покое на несколько дней, чтобы он освоился в новой обстановке.
Путь к сердцу хомяка лежит через его желудок. Вы можете подкармливать нового питомца его любимым лакомством, чтобы он скорее к вам привык.
Обращайтесь с хомяком осторожно. Если он испугается вас, то изменить его отношение будет очень сложно. Зато, когда он привыкнет к вам, вы получите смешного и веселого друга, за которым так интересно наблюдать.
Источник фото: pxhere.com
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