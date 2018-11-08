Крысу можно полюбить за преданность

Из прежнего, далекого времени, вследствие отношения к крысам, до нас дошел стереотип о том, что эти животные связаны с грязью и заразой, чумой и инфекциями. К сожалению, ассоциация сильна до сих пор, но вместе с тем многие успели по-настоящему полюбить этих зверей и проникнуться к ним симпатией, уважением и любовью: они ценят ум, характер и преданность крыс.

Что известно о крысах, если говорить о них как о полноценных животных, а не об отбросах? Это умные животные, живут они в группах, общаются между собой путем языка тела и ультразвуковых сигналов. Крысы наделены способностью к эмпатии, умением смеяться, ставят общее благо выше личного. К своим хозяевам крысы по-настоящему привязываются, также отзываются на собственное имя, способны выполнять несложные команды.

Часто крыс характеризуют как неприхотливых для содержания животных, однако здесь стоит быть внимательными и не верить сомнительным источникам. Назовем трудности, с которыми может столкнуться человек, желающий завести крыс.

Если Вы заводите несколько крыс, то содержать их нужно однополыми парами или группами. Если крысы будут очень часто приносить потомство, то умрут от истощения или иных проблем, возникающих во время родов, а каждое следующее потомство будет слабее предыдущего. Крыса редко может быть счастлива в одиночестве, поэтому групповое содержание — важный критерий. Если Вы надеетесь, что, посвятив крысе все свое свободное время, Вы спасете ее от одиночества, не обольщайтесь: крысы — ночные животные, и фаза активности приходится на то время, когда Вы будете спать.

Питание крыс должно быть сбалансированным и одновременно разнообразным. Сухой корм, овощи, фрукты, белки, молочные продукты — все это должно входить в меню для питомца. Нельзя давать крысе вредные продукты вроде жирного, соленого, острого и т. д.

Уборка также несет свои трудности: мытье внутренних частей клетки, домиков, стирка гамака, смена наполнителя. Не для каждого это приятно, и не у каждого есть энтузиазм заниматься этим регулярно.

Каждый день крыса должна выпускаться на прогулку, даже если клетка, в которой живет зверек, огромная. Для этого от хозяина требуется минимум час личного времени. Времяпрепровождение крысы должно быть интересным и разнообразным.

Крыса может болеть на протяжении всей своей жизни, и лекарство может понадобиться ежедневно. Частые посещения ветеринара, иногда среди ночи, жертва собственными планами ради здоровья питомца — не каждый готов на это.

Своенравие крыс — для многих не секрет. Так крыса может, к примеру, грызть все, что подвернется ей на пути: одежда, покрывало, комнатные растения или важные документы. Вы можете отучать крысу от ее вредных привычек, но не думайте, что это просто, и что это в любом случае сработает. Вместе с этим, зачастую крысы так и не приучаются к лотку.

В среднем крысы живут два с лишним года. Это короткий срок, за который Вы увидите все фазы жизни вашего питомца. Если для вас домашнее животное — это член семьи, подумайте, не будет ли для вас сильным стрессом или горем потерять любимца спустя такой краткий срок.

Если все перечисленное вас не пугает, то в лице крысы вы получите настоящего друга, который будет вас радовать и поддерживать и который будет вам предан.

Фото: yandex.by

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