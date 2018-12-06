Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Зоосфера
События Клубы Товары и услуги Ветеринария Интересное Конкурсы Эксперт
Автор Екатерина Журавлева

Как правильно выбрать крысу

Зоосфера

Где купить крысу и какую именно выбрать — два первых вопроса, которые приходят вслед за решением завести именно этого питомца.

Как правильно выбрать крысу. 395605.jpeg

Не стоит брать крысенка, которому меньше пяти недель: это время детеныш должен провести с матерью. Ему необходимо получить в этот период определенные навыки, важные для дальнейшей жизни. Самый ранний срок — четыре недели, но не младше. На будущее здоровье детенышей крыс влияет возраст родителей. Имейте в виду, матери должно быть не меньше семи месяцев, а отцу — восьми.

На внешний вид животного стоит обратить внимание в первую очередь. Свидетельство хорошего здоровья — спокойствие, любознательность и активность, а также гладкая блестящая шерсть, отсутствие проплешин.

Глаза и нос должны быть чистыми — отсутствие выделений или воспаления. Зверек не должен чихать: это признак простуды.

Стоит также знать, что крысенок должен спокойно реагировать на людей, проявлять не агрессию, а, интерес. По поведению можно распознать проблемы со здоровьем у животного, поэтому стоит быть внимательным.

Определенные телодвижения указывают, в частности, на проблемы со зрением. Крысята с такими сложностями водят головой из стороны в сторону, однако такое поведение является нормой для животных с красными глазами.

На усмотрение будущего хозяина также остается вопрос о том, где приобрести питомца. Вариантов несколько: зоомагазин, рынок, питомник, клуб, заводчик. Лучшие варианты — три последних.

Зверьки там чаще всего правильно выращиваются, они приучены к человеческим рукам и имеют родословную, и относительно здоровья животных там существуют определенные гарантии. При выборе этих мест для приобретения питомца — важно обратить внимание на опыт организации и собрать как можно больше информации.

Покупая домашнее животное в магазине или на рынке, можно столкнуться как со случаями ранней беременности (уже в пять недель отроду крысят разделяют, но не везде это делается), так и с самыми неожиданными болезнями, вплоть до паразитов, и иными проблемами, например, в поведении.

Вместе с тем покупка крыс в подобных местах поддерживает их бесконтрольное разведение, которое происходит без соблюдения определенных важных правил, к тому же — это риск, вследствие которого можно потерять приобретенного питомца уже через несколько недель!

Как и при покупке любого животного, возникает вопрос — питомца какого пола выбрать. Различия таковы: девочки обыкновенно меньше по размеру, более активные и игривые. Вместе с этим они больше подвержены возникновению опухолевых заболеваний, течка происходит каждые пять-десять дней, и это может привести к появлению потомства, если крысы-самцы также обитают в доме.

Ни в коем случае не стоит поддаваться рассказам о том, что появление потомства — это хорошо, необходимо и "естественно". Этим аргументом любят руководствоваться многие хозяева, и даже некоторые ветеринары говорят об этом клиентам. Не стоит верить словам о том, что крысят можно будет легко пристроить, и что здоровье крыс ухудшится без потомства.

Вместо пресловутой "естественности" можно столкнуться с трудностями при беременности, родах и вскармливании, а также со сложностями в воспитания пятнадцати крысят.

Эти животные не страдают от отсутствия потомства. Но если хозяин все же решается на то, чтобы крысы продолжили свой род, он должен подойти к этому очень серьезно и внимательно.

Крысы-мальчики менее активны, они вырастают большими и, скорее, будут лежать у хозяев на руках, чем играть. Подселить кого-то к мальчику будет уже сложнее, а иногда и вовсе невозможно, а если вместе содержатся несколько крыс-мальчиков, они могут ссориться и даже получать вследствие этого травмы.

Источник фото: pxhere.com

Читайте также:

Крысу можно полюбить за преданность

История появления декоративных крыс

Интеллектуалы дрессируют крыс

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы уход крыса ветеринария домашний питомец
Обсудить
Актуальная аналитика
Домашние животные
Как правильно выбрать крысу
США и Канада. Новости и аналитика
В США похоронили с почестями серийного убийцу
Кошелек
Аэропорты имени великих: как госпиар ударит по карману
Новости Все >
Российские врачи открыли лекарство-"спаситель" после родов
Эрнст потерял роскошный замок в Ганновере﻿
Рада денонсировала Договор о дружбе с Россией
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Большая часть подмосковных коттеджей морально устарела — эксперты﻿
Медведев извинился за пенсии, бедность и обвинил США
Плата за парковку в центральных районах Москвы вырастет до 380 рублей за час
Россия поставила на Курилах новую боевую технику
Нормативы для общежитий и хостелов изменились﻿
Порошенко похвалился армией, направленной к границам России
Сейчас читают
Модный элемент: устраиваем на участке сухой ручей
Ландшафтный дизайн
Модный элемент: устраиваем на участке сухой ручей
Экономику Украины погубили гастарбайтеры
Новости Украины
Экономику Украины погубили гастарбайтеры
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Политика. Новости и аналитика
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Читательский топ
Россия готова ответить Западу "супероружием Судного дня"
СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение
Прилепин: "За такой Донбасс я воевать не буду"
Тимошенко объявила о разработке плана по возвращению Крыма и Донбасса
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Комнатные цветы
Список ядовитых комнатных растений

Цветы, безусловно, украшают помещение и радуют глаз. Кроме того, они насыщают его кислородом. Однако многие из них, безобидные на первый взгляд, на самом деле представляют собой опасность.

Список ядовитых комнатных растений
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Силовые структуры
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Бывший СССР
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
США и Канада. Новости и аналитика
ИноСМИ считают саммит G20 провалом Трампа из-за Путина
День в истории
Новые данные о панфиловцах: точка в споре поставлена?

Министр культуры Владимир Мединский считает, что в споре о бое у разъезда Дубосеково можно ставить точку. Найдены документы, которые подтверждают — бой был.

Новые данные о панфиловцах: точка в споре поставлена?
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Бывший СССР
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Власть
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Воспитание
Солженицын благословил Путина и "отрубил" Украину
Новости Перми
Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей

За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.

Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей
СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение
Военные новости
СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение
Общество
Регионы поднялись на протест против мусора из Москвы
Новости Украины
СМИ: США готовят Украину к войне с Россией?
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Как бунтующий против цен на бензин народ сломал Макрона
Как бунтующий против цен на бензин народ сломал Макрона
Как бунтующий против цен на бензин народ сломал Макрона
Школьников Амура учат: Россия захватила регион у Китая
Аэропорты имени великих: как госпиар ударит по карману
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Аэропорты имени великих: как госпиар ударит по карману
Школьников Амура учат: Россия захватила регион у Китая
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение
Тимошенко объявила о разработке плана по возвращению Крыма и Донбасса
Порошенко похвалился армией, направленной к границам России
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Россия поставила на Курилах новую боевую технику
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Школьников Амура учат: Россия захватила регион у Китая
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
История и современность Все >
Запрет на бриллианты: что не так с японскими принцессами
Запрет на бриллианты: что не так с японскими принцессами
Величие и гибель Александрийской библиотеки
Величие и гибель Александрийской библиотеки
Россия поставила на Курилах новую боевую технику
Россия поставила на Курилах новую боевую технику
Истребитель США таранил заправщик у берегов Японии
Истребитель США таранил заправщик у берегов Японии
Эсминец США решил подразнить Россию у Приморья
Эсминец США решил подразнить Россию у Приморья
СМИ: Индия хочет тайно арендовать у РФ ядерную подлодку
СМИ: Индия хочет тайно арендовать у РФ ядерную подлодку
Как и зачем в Китае реформировали армию
Как и зачем в Китае реформировали армию
Как Франция и Германия клялись друг другу в дружбе в 1938 году
Как Франция и Германия клялись друг другу в дружбе в 1938 году
Волкер заявил о возможном отключении российских банков от SWIFT из-за керченского инцидента
Волкер заявил о возможном отключении российских банков от SWIFT из-за керченского инцидента
Вселенский Патриарх дает Украине неполноценную автокефалию
Вселенский Патриарх дает Украине неполноценную автокефалию
Молодежь вербуют в кибердружины для защиты "строя и стабильности"
Молодежь вербуют в кибердружины для защиты "строя и стабильности"
Женское Все >
Ель в вашем саду
Ель в вашем саду
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Чесночная настойка от ста болезней
Чесночная настойка от ста болезней
Пять важных вопросов о зимовке роз
Пять важных вопросов о зимовке роз
Американские исследователи: излучение мобильного телефона вызвало рак у животных
Американские исследователи: излучение мобильного телефона вызвало рак у животных
Исследователи сообщили об опасности "синдрома новогодней елки"
Исследователи сообщили об опасности "синдрома новогодней елки"
Джинсы из 90-х испугали мужчин
Джинсы из 90-х испугали мужчин
Catrice выпустил коллекцию в честь Микки Мауса
Catrice выпустил коллекцию в честь Микки Мауса
Голубые тени - зимний тренд
Голубые тени - зимний тренд
От плохой еды умирают 63% россиян
От плохой еды умирают 63% россиян
Уши: мыть или не мыть — вот в чем вопрос
Уши: мыть или не мыть — вот в чем вопрос
На борту самолетов чай и кофе кишат бактериями
На борту самолетов чай и кофе кишат бактериями
У трехлетней девочки обнаружили рак груди
У трехлетней девочки обнаружили рак груди
Мужское Все >
Жизнь ребенка оценили в 150 тысяч рублей
Жизнь ребенка оценили в 150 тысяч рублей
Самый дружелюбный житель тропических морей - рыба Наполеон
Самый дружелюбный житель тропических морей - рыба Наполеон
Даем зеркалу вторую жизнь
Даем зеркалу вторую жизнь
Подбираем мебель на кухню с умом
Подбираем мебель на кухню с умом
Как использовать эффективно кухонный угол
Как использовать эффективно кухонный угол
Как правильно выбирать зеркало для ванной
Как правильно выбирать зеркало для ванной
Все, что нужно знать об обоях
Все, что нужно знать об обоях
Программа золотой эры для пресса
Программа золотой эры для пресса
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Зачем нужны святые покровители?
Зачем нужны святые покровители?
Автокефалии не будет: Варфоломей даст Украине скромную автономию
Автокефалии не будет: Варфоломей даст Украине скромную автономию
Как правильно выбрать крысу
Как правильно выбрать крысу
Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты
Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты
Агрессивное поведение питомца: что делать?
Агрессивное поведение питомца: что делать?
Главные правила воспитания собаки
Главные правила воспитания собаки
Как ухаживать за собакой в зимний период
Как ухаживать за собакой в зимний период
Мертвая рыба скоро будет оснащать топливом норвежские круизные суда
Мертвая рыба скоро будет оснащать топливом норвежские круизные суда
Экологические проблемы Севера: как НАО превращается в гигантскую свалку
Экологические проблемы Севера: как НАО превращается в гигантскую свалку
Запрещенные: книги, которые нельзя читать в России
Запрещенные: книги, которые нельзя читать в России
Самый дорогой цвет в истории
Самый дорогой цвет в истории
Механика или автомат - какую коробку выбрать?
Механика или автомат - какую коробку выбрать?
Каково быть космонавтом?
Каково быть космонавтом?
Палеонтологи изучили проблемы с зубами жителей Средневековья
Палеонтологи изучили проблемы с зубами жителей Средневековья
Рыбак вытянул удочкой тонущую в океане девочку
Рыбак вытянул удочкой тонущую в океане девочку
США и Канада. Новости и аналитика
В США похоронили с почестями серийного убийцу

В США с помпой похоронили Джорджа Буша-старшего, произносились хвалебные панегирики, однако этого человека нельзя охарактеризовать иначе как серийный убийца.

В США похоронили с почестями серийного убийцу
Почему России важно оставаться в ОЗХО
Евросоюз
Почему России важно оставаться в ОЗХО
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Бывший СССР
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Зачем Китаю собственный интернет?
Дальний Восток
Зачем Китаю собственный интернет?
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Ближний Восток
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Ближний Восток
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
США и Канада. Новости и аналитика
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Новости Грузии
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ