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Автор Полина Крамер

6 пар домашних животных и их диких предков. Часть 1

Зоосфера

Приручение диких животных, начиная с собаки, сильно повлияло на эволюцию человека. Эти существа, а также защита, пропитание, одежда и труд, которые они в какой-то степени предоставили, были ключевыми факторами, которые позволяли нашим кочевым предкам формировать постоянные поселения. Хотя для многих горожан скот является столь же отдаленной частью реальности, как и кантри-музыка, без них люди никогда бы не смогли образовать города вообще. Взгляните на предков, которые породили некоторых из наших друзей меньших.

Серый волк

По мнению большинства ученых, дикий серый волк (Canis lupus) породил домашнюю собаку. И это событие стало ключевым в эволюции наших видов, которое произошло около сорока тысяч лет назад. Некоторые ученые, однако, полагают, что из-за ряда морфологических различий между собаками и волками, собаки могут фактически произойти от вымершего дикого предка, который, скорее всего, был похож на современных домашних и диких собак. Каким бы ни было его происхождение, собака была первым животным, которое было одомашнено людьми.

Домашняя собака

Безумная любовь людей к щенкам породила более 400 пород домашней собаки (Canis lupus familiaris), начиная от волчьей, крепкой сибирской хаски до крикливой, похожей на морскую свинку, соседней чихуахуа. Исследования происхождения собак и их уникальных, симпатрических отношений с людьми продолжаются. Но количество людей, которые заводят себе собак, каждый год продолжает возрастать.

Безоаровый козел

Второй вид дикого животного, который селективно разводится людьми — безоаровый или просто дикий козел (Capra aegagrus). Эти свиные, колючие копытные могут показаться с первого взгляда не лучшими кандидатами на одомашнивание, но их способность превращать редкую растительность в шкуры, мясо и молоко, вероятно, приложила все усилия к тому, чтобы наши предки активно начали разводить их уже около 11 000 лет назад. Таким образом, появилось не одно поколение "одиноких" козлов.

Домашний козел

В настоящее время насчитывается более 200 пород домашнего козла (Capra aegagrus hircus). К крошечным миниатюрам, выращенным в качестве домашних животных, к шелковистым кашемировым козлам, шерсть которых вплетена в роскошный текстиль, добавилось почти 300 разновидностей этих животных, разведенных для получения мяса. Сегодня козлы могут быть любого цвета радуги и носить любые узоры. Таким образом, физическое разнообразие домашнего козла приближается к физическому состоянию собаки.

Муфлон

Разведение муфлонов (Ovis orientalis) стало очередной целью умных аграриев с Плодородного Полумесяца. Около 10 000 лет назад несколько видов этой дикой овцы были вывезены с гор. Их потомки были предназначены для создания примитивных предметов одежды, предшествующих широко известной на сегодняшний день фирмы Ugg. Шерстяные сорта не появлялись до нескольких тысяч лет до сегодняшнего дня, о чем свидетельствует доля костей, принадлежащих молодым животным на более старых археологических объектах, что указывает на раннее использование их для шкур и мяса, а не для длительного производство шерсти.

Домашняя овца

Есть около 200 пород домашних овец (Ovis aries), начиная от производителей тяжелой шерсти, которые будут производиться на свет и умирать, чтобы заменить козлиные тропические сорта шерсти. Хотя поведение овец делает синоним бессмысленной сговорчивости, некоторые из них проявили замечательные признаки интеллекта, включая осознание собственного имени. Подумайте об этом в следующий раз, когда вы будете гнаться за определенной австралийской маркой обуви.

Фото: vestikavkaza.ru

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Темы дом овца волк дикий собака человек домашний
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