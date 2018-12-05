Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты

До сих пор ученые полагали, что только люди способны формировать мысленные образы. Однако последние исследования зоологов показали, что на такое способны и вороны — они научились не только пользоваться инструментами, но и самостоятельно изготавливать их, о чем сообщил журнал Nature.

Большинство людей считает, что самые умные птицы — попугаи, ведь эти пернатые способны подражать человеческой речи. На деле же не только экзотические обладатели яркого оперения отличаются довольно высоким интеллектом. Представители семейства врановых также демонстрируют невероятные способности.

Они удивительно быстро учатся, используют в своих целях все, что можно, устанавливают причинно-следственные связи. Например, обычные городские вороны в жарких странах сообразили, как расколоть толстую скорлупу ореха, используя… легковые машины на асфальтированной дороге. Птицы просто дожидались, когда тяжелое транспортное средство расколет орех, и подбирали сердцевину.

Недавно исследователи из Британии и Новой Зеландии провели серию экспериментов с воронами и пришли к выводу, что эти пернатые могут не только воссоздавать по памяти инструменты, но и улучшать их. Ученые работали с новокаледонскими воронами (Corvus moneduloides). Чтобы получить еду, птицам нужно было просунуть в коробку специальный "ваучер" — кусочек яркого картона определенного размера. Этому пернатые обучились довольно быстро.

Затем воронам предоставили большие куски картона, а не уже готовые "ваучеры", и птицы довольно быстро сообразили, как изготовить "ваучеры" нужного размера самостоятельно.

Более того, вскоре вороны поняли, что за "ваучеры" несколько меньшего размера они все равно получат награду. Потому пернатые стали делать больше "ваучеров" меньшего размера, получая в награду большее количество лакомств.

Данный вид воронов пользуется орудиями труда и в дикой природе. Чтобы добыть пищу, например, личинок насекомых из-под древесной коры, новокаледонские вороны делают крюки или колючки из растительных материалов.

После трапезы птица может унести инструмент с собой, чтобы использовать позже. При этом их пернатые сородичи, глядя на эти инструменты, делают такие же для себя. В природе они тоже делают это по памяти, так как обычно не наблюдают внимательно за процессом изготовления крюка, а рассматривают именно сам крюк.

Именно такое поведение и заставило ученых задуматься о том, что вороны, возможно, способны формировать мысленные образы, и провести эксперимент с "ваучерами". К тому же в природе молодые поколения воронов могут пользоваться инструментами родителей, воспроизводя потом свои по памяти и даже усовершенствуя.

Новые орудия затем используют новые поколения птиц, сохраняя в своей среде орудие и практику его использования, что напоминает передачу материальной культуры у человека. Ранее подобное поведение и мышление приписывалось исключительно людям.

Но эксперименты показали, что и птицы вполне способны создавать образы в своем сознании. Сделанное открытие может показаться несущественным, но на самом деле это огромный шаг для представителей животного мира, а особенно для пернатых. Кто знает, на что еще окажутся способны животные в дальнейшем?

Читайте также:

Вороны никогда ничего не забывают!

Новокаледонские вороны собрали механизм из разных деталей