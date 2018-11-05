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Зоосфера
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Автор Екатерина Журавлева

Если Вы решили завести змею. Советы по содержанию

Зоосфера

Само собой, стоит отнестись внимательно к такому вопросу как содержание змеи. Вопрос требует углубленного изучения и заинтересованности, потому как змеи — это экзотические питомцы, к тому же имеющие свои очевидные особенности.

Если Вы решили завести змею. Советы по содержанию. 394592.jpeg

Сразу стоит сказать об ошибке, которую совершают многие: покупка ядовитых змей или змей неизвестных видов. Понятно, что ядовитые змеи просто опасны, и даже когда она находится в своем раннем возрасте, стоит думать о ее будущих размерах и опасности, которую она представляет.

Для тех, кто только решился на покупку змеи и еще не имел дела с этими питомцами, рекомендовано приобретать лазающих полозов, или королевских змей. Плюс полозов в том, что они небольшие (не больше 1,5 м в длину) и не агрессивные. Даже в случае выражения агрессии серьезную травму полоз нанести не может: его зубы меньше, чем кошачьи. Для кормления этих змей подойдут мыши, перепелиные и куриные яйца маленького размера.

Многие думают, что легче всего содержать ужа, однако, наоборот, с ужами будет сложнее: им требуются условия для спячки зимой, а значит, акватеррариум, вместе с тем они питаются лягушками.

Что касается удавов и питонов, то каждый знаком с их особенностями и размером. Террариум для них нужен большой, а прочность террариума должна быть высокой. Удавы и питоны питаются крысами и крольчатами. Также лучше не заводить этих змей, если дома уже есть кошка или маленькая собака.

Террариум для змеи должен быть просторным, и, по мере роста рептилии, "помещение" нужно увеличивать. Внутри террариума должна быть поилка-бассейн. Как и в случае с ящерицами, вентиляция в террариуме осуществляется благодаря тому, что части стен либо проволочные и плетеные, либо просто содержат отверстия. Крайне важно поддерживать нужную температуру внутри террариума. Разные виды змей требуют разные температурные условия, например, может понадобиться подогрев пола или потолка. Если температура слишком высокая, змея не будет расти и размножаться, а если слишком низкая, змея может часто болеть. Также необходимо наличие люминесцентных ламп внутри террариума.

Вид змеи определяет то, как будет обустраиваться террариум. Так древесные змеи нуждаются в высоком террариуме и большом количестве веток и деревянных частей, а копающие змеи не смогут взаимодействовать с гравием. Подобные особенности есть у каждых змей, и вид, на который Вы решили обратить внимание, должен быть хорошо изучен.

Все змеи являются хищниками и предпочитают живую пищу. Питание каждого вида связано с определенными предпочтениями, а количество корма также определяется индивидуально. Главное правило заключается в том, что змея не должна худеть или толстеть. Также на питание змей очень сильно влияет температура окружающей среды. Вода для змей всегда должна быть свежей и теплой.

Спячку змей провоцируют похолодания. Длится она в среднем четыре месяца, при температуре от двух до пятнадцати градусов, но и относительно условий для спячки стоит учитывать вид змеи.

Фото: reptile.ru

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