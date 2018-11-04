Как домашние животные влияют на психоэмоциональное состояние человека?

Несмотря на то, что содержание домашнего животного способно отбирать время, силы и деньги, во многих домах вместе с хозяевами живут питомцы. Скорее всего, домашние животные приносят больше, нежели отбирают, а также существует мнение, что они хорошо влияют на человеческую психику, делают ее более устойчивой к стрессам и т. д.

Это касается не только присутствия рядом живого существа и энергетического обмена, который происходит между хозяином и питомцем, но порой и прямого действия, положительно влияющего на здоровье.

Некоторые ученые утверждают: наличие домашнего животного приводит к понижению давления у гипертоников, а пожилые люди увереннее передвигаются, если у них есть собака. Ряд исследований был проведен учеными совместно с психологами. Эти исследования были направлены на то, как влияют на психическое и эмоциональное состояние человека животные. Таким образом выяснилось: большинство домашних животных в состоянии забирать негативную энергию человека и даже успокаивать его. Такой процесс может остаться для человека незамеченным: общение с питомцем для него естественно, а порой и обыденно, но даже после того, как человек направился к аквариуму, чтобы понаблюдать за рыбами, он может почувствовать себя лучше благодаря этому контакту.

Некоторые психологи советуют завести попугаев, если есть желание чаще пребывать в хорошем настроении. Считается, что эти птицы помогают не только своей энергией, но и позволяют достичь положительного настроя. Самое малое, что может помочь, — это простейший контакт с животными: наблюдать за ними, слушать их, играть с ними, и Вы уже, возможно, почувствуете себя легче. Недаром наблюдение за рыбами и птицами приравнивается к самостоятельному занятию. На это действительно можно потратить много времени, что уж говорить о тех питомцах, с которыми возможен прямой контакт.

Что касается кошек, то они очень хорошо чувствуют настроение человека, и это не секрет. Если кошка чувствует, что с хозяином что-то не так, она не отворачивается от него, а наоборот, согласна помочь. Бывает, при физических болях у человека, кошки чувствуют, где сосредоточена эта боль, и ложатся на больное место с целью исцеления.

Собаки же, в силу своей большей привязанности и верности человеку, оказывают человеку большую психологическую поддержку. Присутствие собаки рядом с человеком в моменты негативного эмоционального состояния или срывов в разы уменьшает влияние такого состояния на человека.

Фото: selfdevelop.ru

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