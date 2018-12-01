Как ухаживать за собакой в зимний период

С наступлением первых холодов многие владельцы собак начинают задавать себе вопрос: что делать, ведь приближается зима? В нашей статье мы расскажем об особенностях ухода за вашим любимцем в холодное время года, ведь далеко не каждая собака любит холода.
Во-первых, — миску. Если она металлическая, замените ее на пластиковую или керамическую, так как к металлической у собаки может примерзнуть язык.
Во — вторых, — рацион. Животному понадобится большое количество энергии, чтобы согреться. Нужно увеличить калорийность и питательность продуктов, но не размер порции менять.
Если же вы кормите собаку сухим кормом, то в зимний период стоит поменять его на корм для активных собак.
Важно следить за тем, чтобы ваш питомец получал в достаточном объеме витамины Е и В, для этого ветеринары рекомендуют давать различные витаминные комплексы. Ни в коем случае не наливайте в миску с водой кипяток: собака, как и человек, может обжечься.
В — третьих, по возможности переведите собаку из вольера в теплую будку. Она защитит вашего любимца от ветра, снега и сильных морозов.
Во-первых, домашним собакам не нужно менять корм и увеличивать его калорийность.
Если собака живет в городе, не позволяйте ему лизать снег, в нем содержатся вредные химикаты.
Во-вторых, сократите время выгула до 15-20 минут. В гололед держите его на коротком поводке, чтобы он не поскользнулся. И не ходите по сугробам, никто не знает, что под ними может оказаться.
В-третьих, их необходимо одевать (свитер, комбинезон, ботинки), чтобы животное не получило переохлаждение. На одежде должны быть светоотражающие нашивки, дабы его могли заметить автомобилисты в темное время суток. Если ваша собака не любит ботинки, обрабатывайте лапы воском, чтобы подушечки лап не трескались.
В-четвертых, на улице собака должна быть активной, не позволяйте вашему любимцу долго лежать на снегу.
В-пятых, если ваша собака начинает скулить, дрожать, поджимать лапы, пора заканчивать прогулку, она замерзла.
Следуйте этим простым правилам, и ваша собака будет чувствовать себя прекрасно и полюбит зиму!
Источник фото: pixnio. com
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