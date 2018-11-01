Модная одежда для домашних крыс от Ады Нивз

Наблюдать собак, которых одевают потеплее во время холодов, для нас привычно. Одежда для кошек — тоже не является чем-то необычным. Неделя моды для животных также есть в истории человечества, но скорее это касается, как мы и привыкли, в основном кошек и собак. Однако дизайнеры обратили внимание на то, что крыса является, наряду с вышеперечисленными, таким же любимым домашним животным для многих, и решились на то, чтобы и у этих питомцев была возможность носить необычные эксклюзивные наряды. Одна из дизайнеров, вдохновившихся этой идеей — Ада Нивз.

Модельер Нивз создала множество моделей одежды, созданных для домашних животных. Коллекции для собак и кошек уже существуют, и несколько лет назад впервые появилась коллекция одежды для крыс от этого автора. Ада Нивз явила созданные наряды на модном показе в Нью-Йорке. Аналога данному мероприятию в мире пока не нашлось.

Ада занимается своим любимым делом уже много лет. Впервые она взялась за это, когда переехала в Нью-Йорк: первой моделью Нивз была ее чихуахуа, а чуть позже Ада организовала собственный бренд "Ada Nieves for Pets". Одежда бренда стала не просто популярной, но даже востребованной во всем мире.

Появление декоративных крыс в доме Ады стало причиной для того, чтобы создать сногсшибательную коллекцию для этих маленьких животных. Вместе с тем, что создание одежды напрямую связано с эстетическим восприятием животных, Ада упоминает также об особенностях и характере крыс, уделяя внимание внутреннему миру каждого животного, с которым имеет дело, и каждого из них находит неповторимым.

Эксклюзивная одежда для питомцев была представлена на "Fancy Rat Convention" в Нью-Йорке. Мероприятие, состоявшееся на Манхэттене, было высоко оценено. Ада заявила, что крысы — замечательные модели, которые вели себя хорошо как во время ее работы с одеждой, так и на показе, где было представлено множество вариантов: от смокингов и вечерних платьев до домашней одежды.

Цена костюмов в среднем достигала ста долларов за штуку. Такая цена связана не только с тем, что данное явление необычно, но еще и с тем, какие материалы использовались для создания одежды. Это натуральные перья, кристаллы Сваровски и другие дорогие элементы. Коллекция была раскуплена очень быстро.

Событие не осталось незамеченным, и, возможно, после этого модная одежда для крыс продолжит создаваться дизайнерами, а мода для животных станет явлением еще более широким и доступным, нежели на данный момент.

Фото: zverki.org

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